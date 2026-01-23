總預算卡關148天！藍白僅放行其中2% 張惇涵批史無前例：有法律效力才會執行

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

115年度總預算案依舊卡在立法院，藍白有意放行其中38項共718億的新興預算，只佔總預算案整體的2%，遭政院痛批忽視其他預算。面對藍白提案通過後是否執行？行政院發言人李慧芝日前表示，通過的只是決議案，並非法律案；秘書長張惇涵今（23）日也表示，只要依法有效力就會執行，但這次藍白處理方式史無前例，政院會考量國家利益進行處理。

行政院秘書長張惇涵強調，中央政府總預算案是一體的、環環相扣的，不應該被切割審查。（資料照）

張惇涵今早偕中選會被提名人拜會立法院朝野黨團。他受訪喊話，期盼朝野政黨把握時間將總預算付委，卓榮泰院長就能依規道立院報告並備詢，屆時立法院就是最好的辯論場地，甚至不用三對三，也不用一對一，113位立委、所有部會都能一起理性討論，今天已經是總預算送到立法院的第148天。

廣告 廣告

至於行政院發言人李慧芝日前表示，藍白放行38項新興預算只是決議案，並非三讀通過的法律案，行政院未來不知道要如何執行。張惇涵說，行政院的立場很簡單，只要依法有效力的預算就會執行，但這次在野黨的處理方式是中華民國憲政史上從未發生過的，行政院也會就國家利益、人民福祉、建設考量來處理。

張惇涵也質疑，作業已經在立院擺了148天，總共有100道考題，結果藍白只達了其中兩題，「如果你是學生，你會只交兩題的考卷，還是交整份考卷？」中央政府總預算案是一體的、環環相扣的，不應該被切割審查，這才是最重要的。

更多FTNN新聞網報導

藍白先放行718億新興預算 行政院籲確實審查：難道被剔除的都不重要？

藍白只放行2.4%總預算案 民進黨：虛耗台灣整體發展

轟藍白用各種理由擋總預算案 賴清德動怒：有什麼資格跟人家談憲政？

