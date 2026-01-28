總預算卡關153天 卓榮泰轟藍白「什麼都擋」：台美關稅也要擋嗎？

即時中心／顏一軒、魏熙芸報導

立法院第11屆第4會期倒數3天將結束，1月30日會召開最後一次大院院會，不過藍白兩黨仍持續在國會阻擋115年度中央政府總預算案、院版《財劃法》草案，更是第十度封殺《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》草案。對此，行政院長卓榮泰今（28）日表示，總預算已被延宕153天，呼籲在野陣營理性對話，才能解決各種問題。





今早10時05分，卓榮泰在環境部長彭啓明、行政院發言人李慧芝等人的陪同下，前往台大管理學院一館，出席「極端氣候下的國土規劃挑戰」研討會，並於行程中短暫接受媒體聯訪。

卓榮泰（中）受訪時怒轟藍白，惡意阻擋115年度中央政府總預算與國防預算付委審查。（圖／行政院提供）

卓榮泰指出，立法院這個會期只剩下3天，總預算已被延宕153天，希望在野黨不要什麼都擋，總預算擋、國防預算擋，難道未來的台美關稅的談判也要擋嗎？

他強調，人民已經非常不耐煩，政府非常焦慮，許多新增事項、經費與預算無法順利執行，這影響的不只是單項而已，而是整體國家在今年總預算施政的方向跟進度。

卓榮泰感嘆，影響1個月會影響很長，包含政府要按時間去進行計畫、發包等作業，因此已造成實質影響；執政團隊在這1個月當中是想盡各種辦法，透過各種機會想要尋求跟在野黨能對話、溝通與協商，但完全不得其門而入，「我們希望，快要過年了，大家如果還有心思的話，年前能不能好好的坐下來對話」。

他不諱言，今天參加的就是研討會的對話，這是重要的，因為理性坐下來對話，才能解決各種問題，希望對話之後，給大家一點時間；過年後再重新回到國會開始審議預算，讓國家能重新站上順利正常發展的腳步，人民才會得到應該有照顧。







