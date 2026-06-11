總預算卡關286天 綠批藍白延宕恐同時審兩年度預算

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（中央社記者葉素萍台北11日電）民進黨發言人林楚茵今天表示，今年度總預算立法院已延宕286天，仍有多個部會預算未審，行政院已開始籌編明年度總預算案，並預計於8月底前完成核定，送請立法院審議。如果立法院在野黨持續拖延今年度總預算案審查，勢必出現「同時審兩年度總預算案」的荒謬情況。

民進黨今天發布新聞稿，林楚茵指出，以立法院教育及文化委員會為例，民進黨召委伍麗華所負責的部會預算早已完成審查；反觀國民黨召委羅廷瑋，不僅所負責的部會預算至今一字未審、硬排產業界尚無共識的「電競基本法」草案，更率隊出國，讓重要預算被迫卡關。

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林楚茵表示，藍白在國會拖延、封殺預算，已經不是單一委員會的問題。民進黨5日提出攸關國防自主的無人機特別條例，藍白卻連審查機會都不給，直接程序封殺；昨天外交及國防委員會審查預算時，國民黨委員大刀一揮，砍掉新台幣1億400多萬元的對外宣傳預算，刻意在國際上閹割台灣的聲音。

林楚茵強調，除上述外，中央今年編列超過百億的治水防洪預算，協助各縣市提升承洪能力、增加防災韌性，是降低災害的關鍵計畫，現在卻依然卡在立法院，無法完成審議。

她說，藍白既然已經將本會期延會2次，就應恪守本分，儘速完成今年度中央政府總預算案審議，切勿為了政治惡鬥，綁架國家發展、犧牲全民福祉，還給台灣社會一個正常運作的國會。（編輯：蘇志宗）1150611