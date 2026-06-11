總預算卡關287天！行政院喊話立院速審：別創兩本預算沒審完的歷史紀錄

記者盧素梅／台北報導

行政院去年8月19日將今年度中央政府總預算送至立法院審查，但截至今（11）日已經287天仍未審竣，行政院又將在今年8月底再送明年度的總預算到立法院審議，對此，行政院發言人李慧芝疾呼，非常希望立法院可以儘速完成今年度總預算的審議，讓公務預算可以恢復常軌，「不要讓立法院出現兩本總預算都沒有審完的歷史紀錄」。

賴清德統統日前赴台中出席無人機業界活動時，提到無人機預算遭到刪除時說，他過去在立法院待了12年，當年民進黨執政時同樣面臨朝小野大，也未見過如今的情況，不僅今年度總預算遲未通過，連無人機相關預算也遭全數刪除，「實在令人非常意外」。另外，他還提到今年度總預算至今未審完，馬上明年度，難道今年度的預算要跟明年度的預算一起審嗎？真的要創下中華民國憲政施行以來最荒謬的情況嗎？

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對於今年度總預算持續延宕未審竣，李慧芝在行政院會會後記者會表示，今年度總預算自去年8月19日送交立法院後，至今已287天，但立院仍未完成審議，導致多個部會預算持續卡關，影響政府運作。

李慧芝並指出，行政院預計於8月底將明年度總預算再度送交立法院審查，但目前今年度預算仍未通過，立院恐出現同時有兩個年度總預算都未完成審議的罕見情況。她呼籲，立法院儘速完成審議程序，讓各項公務預算能恢復正常運作，避免行政推動受阻，也維持國家財政制度的穩定。

至於在野黨卡無人機預算？李慧芝說明，大家都知道國防沒有空窗期，政府落實國防自主的決心也不曾改變，目前行政院的相關部會都在研議規劃當中，包括納入年度預算、追加預算或另提特別條例，會用這些方式來完整建構國防自主無人機載具的產業鏈。



李慧芝指出，無人機的發展也是國際趨勢，也看到了日本防衛大臣小泉進次郎，在其社群網站上就貼文募集各界的無人機計劃，因為他認為無人機的發展是一刻都不能夠等待的。可是在台灣，特別預算關於無人機的發展卻被完全砍掉。當中有21萬架的無人機，還有1300艘的無人艇。而無人機的作用其實非常地多元。



李慧芝提及，內政部長劉世芳今日在院會就提及，日前一度因為大雨而失聯的馬太鞍溪工地主任，從當天下午1時許通報失聯，在半夜4時許的時候，就是內政部消防署所配發的無人機發現，成功把他救出來。整整失聯了18個小時，在這18個小時中，部長說大家都很希望有奇蹟發生，而奇蹟真的發生了，是由無人機所帶來的。到5月底的時候，全台各縣市消防機關已經配有420架的無人機。有 88架是行政院全額補助給直轄市還有縣市的消防機關，作為科技化救災的使用，另現在無人機專業飛手的數量，全台已經有1200人。



李慧芝補充，劉世芳也談到，在這次救災經驗之後就發現，無人機在科技救災的確可以發揮很大的作用，也希望在118年度的時候可以達到797台，讓全台灣每一個消防分隊都有一組無人機。這是內政部的目標。且如果預算充足的話，希望消防署可以採全額的方式，很多縣市政府跟地方也都很努力、很積極地在導入無人機的科技救災。回到無人機的預算部分，無論是要納入年度預算、追加預算或特別條例，都非常需要預算的支持。

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