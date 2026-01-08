總預算卡關2992億被影響 卓榮泰：6縣市恐舉債

記者游任博、江文賢、SNG／台北報導

針對今年度中央政府總預算，持續遭到藍白卡關未付委審查，行政院長卓榮泰今（8）日找各部會首長一起開記者會，卓揆喊話立法院在寒冬中給一絲絲溫暖，他也示警有6個縣市恐怕要舉債。對此國民黨立委反嗆，要行政院先編軍人加薪條例，再來審查總預算。

卓榮泰氣到報告書都拿反了

行政院長卓榮泰：「我們第一場報告卻是115年度中央政府總預算，未能依憲完成審議之影響。」

氣到報告書都拿反了，還是要繼續講，行政院長卓榮泰率領各部會首長親上火線，針對今年度中央政府總預算被藍白擱置的影響詳細報告。

廣告 廣告

行政院長卓榮泰：「這是我國憲政史上的第一次到了新的年度了，總預算案連付委都還沒有付委，我還是要請立法院給中華民國台灣，國家跟國人，寒冬中給我們一絲絲的溫暖。」

預算卡關可能連帶影響多個縣市舉債。

總預算卡關，對地方政府影響637億元，屏東、台南、嘉義縣、連江、彰化、澎湖這6個縣市可能都要舉債，另外也衝擊13個部會，金額高達2992億元，像是河川改善計畫147億、AI新十大建設102億、TPASS75億等等。

預算卡關也影響到許多政策。

經濟部長龔明鑫：「如果這個預算沒過，我們只能祈禱今年的颱風跟水災不要再來。」

運動部長李洋：「影響到全民使用運動設施的安全以及品質。」

民進黨公布民調高達66.9%，民眾認為應該優先通過總預算，而非先處理彈劾總統案，超過六成民眾擔心總預算沒過，防災韌性跟河川治理會受影響，但藍營持續開嗆，要政院先把軍人加薪、警消條例納入，才會審查總預算案。

多數民眾擔心不審查預算的後果。

國民黨立委徐巧芯：「行政院請你先盡你的義務，我們立法院該盡的義務在你們提出合法的預算，我們一定立刻來審查。」

民進黨立委吳思瑤：「這個彈劾他們沒有足夠的席次，只是要羞辱賴清德總統，藍白不審預算只搞政爭，這種立法院的失靈失序，讓民意發出了聲音跟訊號。」

對在野黨來說，彈劾賴總統比審查總預算重要，只是突顯政治操作凌駕人民福祉。

更多三立新聞網報導

政院力挺苗栗醫院急重症大樓擴建 張惇涵喊「趕進度」：看病不能再周折

F-16墜機失事！卓榮泰指示持續搜救、憂總預算卡關影響後續裝備與訓練

總預算卡關！卓榮泰揭6縣市恐舉債 籲立法院速審「給國家一絲溫暖」

是否特赦陳水扁？賴清德：相關單位已清楚說明「我沒有補充」

