總預算卡關TPASS恐斷炊 侯友宜：新北先編預算 盼市民權益不受損

對於媒體詢問有關TPASS目前是採代墊支付，是否希望總預算趕快過關？對此，侯友宜表示，目前TPASS新北市預算是編了，編的過程中已做好了萬全的準備，希望大家全力以赴，市民的權益不要受到影響。(記者陸運鋒攝)

〔記者陸運鋒／新北報導〕中央總預算卡關，全國TPASS可能斷炊，百萬通勤族受影響。新北市長侯友宜今參加「新北市警察局捷運警察隊」揭牌暨新任隊長布達典禮，會後聯訪時有媒體詢問有關TPASS目前是採代墊支付，是否希望總預算趕快過關？侯友宜表示，目前TPASS新北市預算是編了，編的過程中已做好了萬全的準備，希望大家全力以赴，市民的權益不要受到影響。

侯友宜今主持「新北市警察局捷運警察隊」揭牌暨新任隊長布達典禮，首先介紹新任隊長廖國安是警大70期畢業，過去歷任交通大隊事故處理組長、刑大肅竊組長、汐止偵查隊長及刑大副大隊長，資歷完整且表現優異，侯友宜說，相信以他的歷練，絕對能勝任這個職位。

廣告 廣告

侯友宜致詞中指出，捷運警察隊的重要性，絕對不亞於保安警察大隊，捷運是大眾運輸的骨幹，承載著無數市民每天通勤、生活與休閒的重責大任，這幾年新北捷運路網持續擴大，已完成了環狀線、安坑輕軌、淡海輕軌的通車，接著三鶯線、萬大中和樹林線、五泰輕軌及汐東線也將陸續到位。

會後侯友宜被問及目前TPASS是採代墊支付，是否希望總預算趕快過關。對此，侯友宜表示，目前新北市TPASS預算已經編了，編的過程中也做好萬全的準備，希望市民的權益不要受到影響，當然也希望在立法院的預算、民生預算如果先行，其他的也要陸陸續續到位，不是光TPASS的問題，還有那些急迫性的民生議題也能夠在今年順利地通過。

【看原文連結】

更多自由時報報導

總預算未過 北北基桃開會結論竟要中央應變》TPASS若斷炊 通勤族月增900元負擔

民進黨高雄市長初選揭曉 賴瑞隆勝出將對戰柯志恩

綠營高雄市長初選結果上午公布 陳其邁說話了

藍營擬放行TPASS、生育補助 綠嗆：災害準備金、國防預算就能丟包？

