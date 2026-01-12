總預算卡關TPASS恐斷炊 北北基桃決議「先由地方政府籌資代墊」

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

中央政府總預算案仍在立院卡關，波及定期票TPASS相關預算，今(12)日北北基桃「公共運輸發展平台工作小組會議」做出最新決議，建議先由地方政府先行籌資代墊，4市也共同期盼中央盡力溝通協調，提出應變計畫，讓預算早日通過。

台北市交通局長謝銘鴻說明結論，第一，TPASS是屬於中央和地方政府的共同重大政策，應該考量民眾福祉為優先；第二，為落實重大政策，建議基北北桃TPASS補貼款先由地方政府先行籌資代墊；第三，此為攸關全國通勤民眾重要民生政策，4市共同期盼中央應該盡力溝通協調，提出應變計畫，讓預算早日通過、讓服務不要中斷，這是今天委員會共同結論。

謝銘鴻表示，依照初估TPASS由4市代墊可以支應到5月底、6月初，但要看運量變化，目前還沒有考慮增加月票費用的選項，相信短期內行政院、立法院會有短期的方案出爐。目前通勤族每人每月平均成本是2100元，而TPASS票價為1200元，如果沒了TPASS，通勤族每月交通費可能要多花900元。

