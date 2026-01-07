總預算卡關TPASS恐斷炊 王珮毓：別淪政治工具犧牲民眾

【警政時報 崔兆慧／桃園報導】受今年度中央政府總預算案持續卡關影響，備受通勤族期待的TPASS行政院通勤月票補助款尚未撥入，恐將衝擊近百萬名使用者的日常通勤安排。

交通部公路局坦言，因TPASS新一期計畫屬於「新興計畫」，必須在立法院完成總預算審查通過後才能動支，目前沒有任何備案可供轉用，預估以現有餘額最多可支撐到1月底前，若中央預算遲未過關，各縣市政府及運輸業者將得自行墊付負擔，政策面臨中斷危機。

對此，桃園市議員王珮毓指出，根據2024年統計，TPASS上路後，桃園地區市區公車、捷運及公共自行車運量成長約36%，成長率居六都之冠，顯示TPASS不僅減輕通勤族負擔，也確實帶動大眾運輸使用，尤其是每天往返桃園與雙北地區工作、求學的民眾。若補助出現變數，不僅會讓通勤族面臨實質負擔增加，更可能對家庭財務造成壓力。

桃園市議員王珮毓。（記者翻攝）

王珮毓強調，交通政策的初衷在於提升便利、減輕民眾負擔，不該因中央預算程序僵局而犧牲民眾權益，希望桃園市長張善政及桃園六位立法委員正視此一問題，並呼籲中央立法院盡快排入總預算審查，不要讓政策成為政治工具，確保TPASS補助款能順利撥付，避免政策短期中斷，守住百萬通勤族、尤其是長時間跨縣市通勤者的權益不受波及。

