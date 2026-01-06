總預算卡關TPASS撐到月底 侯友宜：按預算法先動支

新北市長侯友宜表示不會讓民眾搭乘大眾運輸的權利受損。（王揚傑攝）

今年度中央總預算案尚未進入立法院審議階段，基北北桃本月12日將開會討論。新北市長侯友宜今（6）日指出，TPASS我們今年已經編了11億元，面對中央預算遲遲沒有下來，我們會按照預算法先行動支，絕對不會讓民眾搭乘大眾運輸的權利受損。

侯友宜表示，新北市、台北市跟桃園面對這樣的狀況，其實我們都有因應，在搭乘大眾運輸的過程當中，絕對不會受到中央撥款比較遲而影響，我們會全力做好整個配套規畫。

