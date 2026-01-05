總預算卡關TPASS月底恐停擺？ 蔣萬安：努力確保服務不中斷

今年度的中央總預算仍然卡關，導致中央補助TPASS的款項尚未撥入，台北市目前使用去年剩餘的預算先行支應，不過預計大概只能撐到1月底。台北市長蔣萬安今（5）天上午出席活動，接受媒體訪問時表示，北市會努力確保市民權益，同時喊話行政院與立法院好好溝通。

TPASS通勤月票是提供基北北桃通勤民眾的跨縣市優惠政策，不少通勤族都高度依賴使用，不過如今由於總預算尚未審查，此項措施也將會受到嚴重衝擊。蔣萬安今日前往大同區出席「市長與里長有約」座談會時，會前被問及中央補助還沒下來，攸關大批通勤族權益的TPASS政策是否會因此停擺？蔣萬安回應「希望行政院好好跟立法院溝通」，並承諾台北市一定會努力確保市民的權益，讓服務不中斷。

