總預算卡關TPASS補助斷炊 北北基桃1/12開會商討應對方案

北市議員曾獻瑩表示，北北基桃4縣市預計下週開會討論因應方案。（本刊資料照）

朝野對立僵局難解，今年度中央政府總預算案仍未審議，TPASS補助恐面臨斷炊。國民黨台北市議員曾獻瑩表示，市議會預計1月底前審議通過自籌預算，但再撐也就幾個月，希望中央補助款能盡快拍板。北北基桃4縣市預計下週一開會討論因應方案。

曾獻瑩表示，基北北桃TPASS去年預算共約63億元，目前經費結餘為7億元，大概只能撐到1月底。由於北市載量較高，要負擔約一半預算，預計今年TPASS要負擔30.22億元，一半向中央申請15.55億元補助，一半北市自籌14.67億元。自籌部分，台北市議會將在本月底前審議通過預算，確保政策不中斷、保障民眾權益。

據曾獻瑩了解，北北基桃將於1月12日召開「基北北桃公共運輸發展平台工作小組會議」商討應對方案。

台北市長蔣萬安昨（5日）表示，會盡全力確保市民服務不中斷，同時期盼行政院能加強與立法院溝通，化解預算僵局維護市民權益；新北市長侯友宜今（6日）也表示，今年TPASS新北市府已經編列11億元，會照預算法先行動支並做好配套，絕不會因為中央撥款延遲，影響民眾搭乘大眾運輸的權益。

