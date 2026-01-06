總預算卡關TPASS面臨斷炊危機 公路局發聲了

115年度中央政府總預算案持續卡關，其中TPASS通勤月票恐斷炊，影響到通勤族權益。對此，交通部公路局今（6）日說明，預算需要立院審查通過後，才能動支撥補。

公路局長林福山指出，TPASS月票經費必須由立法院審查115年預算後才能動支，才能撥補給地方政府，如果沒有通過沒辦法撥補。收到各地方政府反映，希望公路局爭取相關預算審議，很期待立法院審查作業可以開始。

林福山表示，預算未審議通過情況下，今年1月開始TPASS預算可以撥付給運輸業者的經費，就是定期票收入和地方政府自行分擔部分。了解地方意見後，大概一個月之後，公路局預算還沒通過的話，可能會對地方政府造成影響，連帶影響客運業者服務。

另外針對都會區已經開放「乘車碼」搭車，林福山說明，未來TPASS使用一定會跟乘車碼結合，只要把公車行動支付環境建構完成，就可以結合使用，這就是公共運輸上的行動支付新時代。

