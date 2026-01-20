總預算及國防特別條例仍進不了實質審查 藍：政院依法編列預算 馬上審查

立法院程序委員會二十日中午開會討論二十三日院會議程，國民黨立委羅智強（後中）上台發言，同黨籍立委高舉「賴清德踩國軍，軍人欠薪第二十天」、「賴清德民生擺爛、民進黨卡ＴＰＡＳＳ」等手舉牌表達立場。（中央社）

記者康子仁∕台北報導

立法院程序委員會二十日開會討論二十三、二十七日院會議程，民眾黨團建議依照議程草案處理，儘管民進黨團反對，但藍、白擁有人數優勢，將議程草案提報院會處理。由於行政院不願意依法編列三讀通過的軍人加薪等相關預算，包括今年度中央政府總預算案和一點二五兆的國防特別條例等案至今依舊卡關，無法進入實質審查。

民眾黨立委劉書彬會中提議，將下次院會議程草案提報院會處理，民進黨立委郭昱晴則建議依照議程草案及增列報告事項通過。民進黨團再度把一點二五兆的國防特別條例及政院版財劃法列入報告事項，並提議解除今年度中央政府總預算復議。

國民黨團書記長羅智強主張，昨日二十日已是總統賴清德欠軍人薪水第二十天，行政院執迷不悟，惡意違法不編列預算。他強調，只要行政院依法編足預算，馬上就能開始審查相關預算。

此外，立法院會已把包括ＴＰＡＳＳ在內、共七百一十八億元預算動支案逕付二讀。羅智強痛批，預算僵局的始作俑者就是一心一意除了造謠不想做事、上個禮拜五被照妖鏡照出來、上個禮拜五完全現形，投票反對民生預算的民進黨。

郭昱晴質疑在野黨擔心審查軍購條例時刪除預算被民眾看到，因此乾脆不審；質疑行政院去年八月二十九日將今年度中央政府總預算案送立院審議，至今已經被擋一百四十四天，呼籲藍白同舟共濟，儘速全面審查總預算。

最後表決，藍、白依舊占有優勢，將議程草案提報院會處理，最終一點二五兆的國防特別條例及政院版《財劃法》等案無法排入議程，今年度總預算案依舊卡關，無法付委審查。