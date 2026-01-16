總預算及1.25兆國防特別條例持續卡關！藍白仍在搞彈劾...黃重諺：賴總統不感到委屈但較急切審總預算

目前總預算、1.25兆國防特別條例仍遭藍白卡關，預算審理持續延宕，對此，國安會諮委黃重諺今（16日）上電台節目《新聞放鞭炮》提到，有關在野今要決議邀請總統賴清德赴立法院進行國情報告，賴總統的態度很明確，只要按照上次憲法法庭認定的合憲的角度，賴總統很樂意去跟國民說明，跟大家溝通。他也說，賴總統對於彈劾不覺得委屈，但比較急切的是總預算，因為真的拖得有點久。

提到今天藍白在立法院要決議邀請賴總統到立院國情報告，黃重諺指出，賴總統對國情報告的態度很清楚，上次憲法法庭已經拋出很清楚合憲的角度，只要照著合憲角度，賴總統很樂意去跟國民說明，跟大家溝通。

被問到賴總統是否對藍白無理彈劾感到委屈，黃重諺表示，「賴總統自己說，我們自己沒有什麼委屈」，但賴總統比較急切，因為總預算真的拖得有點久。



至於立法院是否可能拖到春節假期還要開會，黃重諺直呼「要欸」，因為審預算確實要滿久的，再來是因為像國防特別預算攸關國家安全，其實不應該拖了這麼久。

(圖片來源：新聞放鞭炮、三立新聞網)

