總預算大戰！學者看穿綠營「連環計」布局 提在野4解方

賴清德總統14日在民進黨中執會上再次呼籲在野黨儘速完成排案審議並通過預算，而針對115年度中央政府總預算案持續卡關，文化大學廣告學系專任教授鈕則勳分析，綠營針對在野卡住總預算審議已建構一系列戰術上的「連環計」，在野黨若要突破困境必須另闢戰場。

民進黨立院黨團針對總預算案提起釋憲（攝自中天新聞）

鈕則勳在臉書指出，綠營針對總預算卡關在戰術上進行調整，先以T-PASS可能斷炊等民生議題訴求民意給在野壓力，而後在藍軍原本想藉先放行民生預算進行審議來為總預算僵局解套時，綠軍似乎又已算到藍軍的盤算，馬上回擊批評在野黨「不要挑三揀四」，顯示綠軍的「連環計」奏效，鈕則勳認為，特別是在野論述「不放行違法預算」的主軸對抗綠軍連環計已顯得勢孤力單，在野另闢戰場突圍已成當務之急。

廣告 廣告

對於在野黨如何突圍，鈕則勳提出4點建議。第一，台北市長蔣萬安的免費營養午餐讓綠營縣市也呼應，就是另闢戰場有效的操作方法，黨中央也可尋著這個模式深刻切入民生議題，或是和縣市長主導的民生議題做強化呼應。第二，即便綠營不贊同藍營民生議題預算放行先審，藍營也應該在論述上或適法性上找出民生預算可以先審、應該先審的合理性與正當性，和綠營的「自助餐、挑三揀四」論述做對抗，直接訴求民眾。

鈕則勳建議，藍軍可設定主題、動員支持者集結進行大規模造勢活動，不論是守護憲法或訴求「反鬥爭、要合解」的政治訴求，還是從能觸動民眾利益或關心的民生議題切入。至於月底的「國共論壇」，他認為有可能有「雙面刃」效果，有利於國民黨的部分是若真的協商出對台灣民眾在政策上的利多，對比綠營在兩岸政策上的無能為力，或許有攻破綠營「抗中牌」的機會。

文化大學廣告系教授鈕則勳（攝自鈕則勳YT頻道）

鈕則勳也提到，現在還有個變數就是川普對等關稅，若因為綠營政府對美進一步的資源釋出而有明顯降低情況，對藍營的壓力可能就更大。他表示，藍軍若有心另闢戰場也要把握時間，以免到最後波及年底選舉恐怕也不會樂觀。

延伸閱讀

立院邀賴清德下周說明彈劾案 總統府喊「尊重」盼速審總預算

北北基桃墊付TPASS 侯友宜：還有其他急迫民生議題

白委訪美立場恐180度大翻轉？羅智強：藍白有共識才會行動