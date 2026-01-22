總預算大辯論 藍黨團嗆卓揆：蔣幹別裝呂布

閣揆卓榮泰昨天才拋出公開辯論，但後來態度出現轉彎。國民黨團回嗆歡迎來戰；也挑明幕後影武者其實就是賴總統，喊話別繼續躲在深宮。（圖：立法院國民黨團臉書）

針對預算卡關，行政院長卓榮泰昨天拋出公開辯論，後來態度又轉彎。國民黨立法院黨團今天（22日）表示，歡迎來戰，並點名幕後影武者就是賴清德總統，不繼續躲在深宮，不敢面對民意。（張柏仲報導）

羅智強先喊出「總統沒出席，卓揆當先鋒」，羅智強澄清他說的不是賴總統「沒出息」、而是「沒有出席」立院彈劾審議。羅智強譏諷：「昨天發戰帖不是很威猛嗎？來吧！要戰來戰！羅智強想：哇！民進黨終於出了一位呂布，非常勇猛！結果當藍白兩黨說沒問題，歡迎來戰，來舉行電視辯論，昨天就立刻龜縮，卓榮泰說沒有沒有，他只是要到國會來。羅智強喊話卓院長：是蔣幹就是蔣幹，不要裝呂布，下戰帖的是你、不敢戰的也是你，搞得羅智強很亂。」

許宇甄說，「卓榮泰以為拋出這樣的辯論就能夠轉移違法漏編的焦點，喊話政院大錯特錯，國民黨不只要接球，還要讓全民看清楚：到底是誰在違法弄權。」許宇甄說，這場辯論也釋放出兩個危險的訊號：第一個就是行政院自己對於違法漏編的預算其實是感到心虛的，想要假借辯論來轉移、掩飾違法的事實；第二個則是：賴清德總統依然躲在深宮裡，不願直接面對民意，然後就把卓榮泰院長推上前線，自己當影武者。

對於行政院聲稱不要電視辯論、只要在國會辯論，國民黨團譏諷，這又不是在菜市場買菜，可以挑蔥檢蒜，喊話卓榮泰院長既然敢提出公開辯論，就應該接受在野黨邀請、在電視上辯論，讓所有民眾都清楚這次總預算究竟爭議何在？這才是行政院最好的作法。國民黨強調，三場辯論藍營都已經準備好，隨時接受行政院的邀約。同時也正告賴清德總統：解鈴還須繫鈴人，這場僵局的幕後黑手其實就是賴總統，當年既然馬英九總統能接受蔡英文的辯論要求，賴清德又有何不可？現在的賴總統如果只敢叫行政院長出來擋子彈，這就叫怯懦。