總預算審查朝野協商破局 藍營喊電視辯論綠轟「作秀」
政治中心／綜合報導
立法院總預算審查陷入僵局！在野只同意部分先行動支，週四朝野協商官員沒說明完就頻頻被打斷，最終無共識全案保留，行政院長卓榮泰日前也要求直接赴立院辯論，藍營喊卻電視辯論、排出對戰表，要行政院三黨對上黨團三長，綠營回擊根本是花拳繡腿的作秀。
國民黨團書記長羅智強vs.內政部次長董建宏：「懇請大院全部都來審查，所以你反對，懇請大院全部的計畫都審查，先予動支，懇請大院全部的計畫都予以審查，所以你反對抽出來先同意動支。
官員論述，羅智強態度咄咄逼人、多次打斷，總預算還沒付委審查，在野先挑菜，只同意部分新興預算先行動支，召開朝野協商，一票官員來說明，希望總預算一起審，話到嘴邊就被堵住。
國民黨團書記長羅智強vs.核安會主委陳明真：「希望能夠審查預算，第三次所以你不同意動支，先審查預算，你告訴我你同不同意動支啊。」
藍白總預算只打算先放行718億，民進黨團不滿，點名底下要選縣市首長的立委好意思嗎？一發言完憤而離席。
民進黨團書記長陳培瑜：「蘇委員今天早上，民進黨團跟醫師公會，開了記者會，相關的疫苗還有醫療的韌性，也會受到影響，張啓楷說要選嘉義市，阿里山的鐵道火車也會受到影響，還好意思坐在這邊，民進黨團幹事長鍾佳濱，要選縣長的人來這邊乞討。」
國防部副部長徐斯儉：「我們戰鬥人員的個裝，包括頭盔、防彈板、背心等等，這裡面有哪一項不重要。」
不滿藍白只同意部分預算先行動支，民進黨團轟要選縣市首長的立委好意思嗎。（圖／民視新聞）
行政院會後記者會，大螢幕也秀出總預算沒審天數，時間持續累加，不過國會沒共識全案保留，最終將進到大院表決，如果藍白再挾人數優勢闖關，行政院要執行嗎？
行政院發言人李慧芝：「它也不是一個三讀案，它並不會是成為一個，真正的法律案，事實上預算還是要經過，完整的審查，才不會造成公務員的為難，沒有經過完整的審議，那也就是說，它未來還是有被刪除的可能。」
週三卓榮泰也叫板在野在國會辯論，哪一項預算不需要？國民黨團卻拋電視辯論，擬定PK表，要行政院三長對戰國民黨團三長。
行政院會後記者會大螢幕秀出總預算未審天數。（圖／民視新聞）
國民黨團書記長羅智強：「全天等候我們行政院，趕快有人協調電視辯論的細節，不要再說什麼，電視辯論就不敢辯。」
民進黨團幹事長鍾佳濱：「（國會）這麼大一個平台他們不使用，還說喔我們去外面去談，真的是放著自己該做的事情不做，去找人家單挑，藍白不要只想著，要透過其他的媒體，做這些花拳繡腿的作秀。」
綠營嗤之以鼻，網友也猛酸，到底是哪來的勇氣越級打怪？來送頭的、有多想被狠狠洗臉，不過總預算去年送進立院，都已經臨近農曆年，國會僵局還未解。
原文出處：總預算審查朝野協商破局 藍營喊電視辯論綠轟「作秀」
更多民視新聞報導
賴品妤飯店躺床被拍！私下「穿背心熟睡」網驚：合理嗎…
陸委會回應「慢走不送」？網傳邱毅被中國「封殺」急求助 梁文傑說話了
傳產研發壓力大！林岱樺辦說明會助企業「轉骨升級」
其他人也在看
陳亭妃未簽協議！綠委：賴清德一定叫她快簽
[NOWnews今日新聞]民進黨台南市長初選落幕，由立委陳亭妃勝出，「挺憲派」議員則要求她簽署「2026民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」，但陳未簽字。對此，民進黨立委林俊憲今（21）日被媒體問到，陳...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 66則留言
賴清德早已中計？拒赴立院說明彈劾案 黃揚明：在野黨要的東西拿到了
藍白在立法院提出針對總統賴清德的彈劾案，邀請21日、22日赴立院說明，總統府今（20）日正式回函，表示立法院並無直接向總統問責之權，亦不得課予憲法未明定之義務，總統將不予列席。對此，媒體人黃揚明直言，在野黨要的，本來就只是能拿來當相罵本的「這一句話」。國民黨團總召傅崐萁、民眾黨團總召黃國昌在去年12月領銜提案彈劾賴清德，根據立法院彈劾案日程，立法院將於21......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 344則留言
未簽挺憲派3點協議！陳亭妃態度成勝選關鍵
[NOWnews今日新聞]民進黨台南市初選勝選人陳亭妃昨（20）日拜會台南市議長邱莉莉，卻傳出因為陳亭妃沒有簽署「挺憲派議員」提出的3點協議保證，導致雙方完全沒有共識。對此，陳亭妃僅表示「尊重」，引議...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 40則留言
陳亭妃拜會卻拒簽聲明！挺憲議員2字道心聲
[NOWnews今日新聞]民進黨台南市初選勝選人陳亭妃昨（20）日拜會台南市議長邱莉莉，卻傳出因為陳亭妃沒有簽署「挺憲派議員」提出的3點協議保證，導致雙方完全沒有共識，陳亭妃表示「尊重」，邱莉莉和議會...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 19則留言
名家論壇》黃創夏／鄭麗君可能改變2026選舉
[NOWnews今日新聞]20多年前，我曾經參與《商業週刊》的「一個台灣，兩個世界」封面專題，想不到20多年過去之後，台灣的「兩個世界」亂象越演越烈，不但是在經濟層面上越發兩極，在政治上，更是板塊對撞...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前 ・ 81則留言
台南綠營整合卡關？陳亭妃拒簽協議：不幫藍營站台是底線
民進黨立委陳亭妃在贏得台南市長初選後，於20日前往拜會台南市議會議長邱莉莉，但會中並未簽署由「挺憲派」議員所提出的三點協議保證。面對黨內不同陣營施加的壓力，陳亭妃21日公開強調，未來正副議長選舉絕對會提名民進黨籍候選人，至於議員選舉的輔選界線，她明確承諾「不會幫國民黨站台」。中天新聞網 ・ 11 小時前 ・ 30則留言
就是不審總預算！黃國昌竟點名總統辯論 媒體人轟：垂死掙扎的過氣政客
即時中心／綜合報導中央政府今年度總預算持續遭藍白卡關，至今無法付委審查，行政院長卓榮泰昨（21）日下戰帖要求與立院直接辯論；在野陣營立即接招，國民黨團要求舉辦3場電視公開辯論，民眾黨主席黃國昌甚至要求總統賴清德出來跟他辯論。對此，媒體人詹凌瑀直批黃國昌是「垂死掙扎的過氣政客」，只能靠咆哮來掩飾心虛的政客，憑什麼要求國家元首配合你的作秀演出？「這不叫辯論，這叫標準的政治碰瓷。」民視 ・ 10 小時前 ・ 194則留言
川普和北約談妥格陵蘭議題 傳「割地建軍事基地」被提及
美國總統川普已收回他先前威脅對八個歐洲國家加徵大規模關稅的說法，並稱自己和北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）會晤後，已就格陵蘭的議題達成未來協議架構；然而有媒體報導，這潛在的協議內容，有可能是在格陵蘭割出一塊土地讓美軍建軍事基地。中天新聞網 ・ 11 小時前 ・ 34則留言
鄭麗文一錘定音「七三制」！藍營新竹縣長初選火花四射 莫忘分裂曾讓縣長寶座拱手讓人
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／綜合報導寒流來襲，國民黨新竹縣長初選卻持續升溫、戰火不歇。隨著新竹縣長楊文科任期將屆，現任副縣長陳見賢，以及曾退黨、再度回...FTNN新聞網 ・ 13 小時前 ・ 49則留言
陳亭妃實力強！郭正亮揭謝龍介「勝選關鍵」
[NOWnews今日新聞]民進黨中執會21日正式提名陳亭妃參選台南市長。而前一天台南市議員要求陳亭妃切割台南市前議長、現任議員郭信良，但陳並未簽署。綠營台南派系之爭是否對逐台南市長的國民黨立委謝龍介有...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 5則留言
3大咖觀禮！賴清德替陳亭妃掛背帶喊凍蒜
[NOWnews今日新聞]民進黨高雄市長、台南市長、嘉義縣長初選落幕，中執會今（21）日正式通過提名，由身兼黨主席的總統賴清德為賴瑞隆、陳亭妃、蔡易餘三位參選人披掛競選背帶，眾人齊喊「凍蒜」口號。賴清...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 36則留言
破冰訊號？中方發布「來台旅遊規範」引關注 觀光署：儘速透過兩小會協商
[Newtalk新聞] 兩岸觀光未解，雙方都沒有解封禁團令，不過中國文旅部近日發布「赴台灣地區旅遊合約範本」，詳細規範陸客來台的消費機制等方向，讓外界認為兩岸觀光開放露出曙光。對此，交通部觀光署指出，若中國有善意恢復兩岸旅遊，可儘速透過小兩會進行觀光議題協商。 目前台灣仍有禁止組團赴陸旅遊的禁團令，陸客來台也持續卡關。不過中國文旅部先在去年1月17日率先宣布恢復上海、福建旅客來台團體旅遊後，20日再發布「赴台灣地區旅遊合約範本」，針對旅遊合約的訂定、雙方權利義務、合約解除、違約責任等規範，並涵蓋保險、成團人數、退費日期及爭議解決機制，被視為兩岸觀光開放露出曙光。 對此，觀光署指出，依據中國文旅部公布的資料顯示，因應旅遊市場快速發展，原有合約示範文本難以適應市場需求，故針對2013年至2014年間所發布的團體旅遊合約範本全面修訂完善，其中包含團體境內旅遊、團體出境旅遊、來台旅遊、境内旅遊一日遊、境内旅遊組團社與地接社、研學旅遊等6種旅遊合約。 為確保兩岸旅遊交流健康有序，政府已表明應由觀光小兩會先就旅遊安全、品質、穩定性、公平性等事項進行溝通，以利政策順利執行。我方台旅會已於去年2月聯繫新頭殼 ・ 55 分鐘前 ・ 發表留言
總統賴清德彈劾案 全院委員會審查第二日 藍委盼讓政治回到正軌
針對藍白陣營提出的總統賴清德彈劾案，立法院全院委員會今（22日）繼續召開審查會，賴總統不列席，改由各黨團推派委員進行發言，每人發言時間為10分鐘。昨日朝野立委壁壘分明、言詞交鋒。國民黨立委傅崐萁表示，賴總統面對憲法責任與國會監督，選擇落跑、不敢面對全國民眾。民進黨立委陳培瑜則說，彈劾案無正當性，只是為了羞辱賴總統。Yahoo即時新聞 ・ 12 小時前 ・ 134則留言
挺憲派議員要求陳亭妃切割郭信良！吳子嘉直呼「太離譜」
民進黨台南市長初選落幕，勝出的綠委陳亭妃20日上午前往台南市議會拜會議長邱莉莉，但陳亭妃並未簽署由23名議員連署的「2026民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」，令挺憲派議員感到遺憾。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉直呼「太離譜」，並指這個共同聲明非常沒水準。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 7則留言
賴清德拒到立院說明被彈劾案 國民黨批「三失總統」
立院發動彈劾總統賴清德，邀賴今至立院全院委員會列席說明遭拒。國民黨批，賴拒依法行政、藐視民意監督是失職；意識形態治國、造成國家空轉是失能；帶頭主導惡罷、製造人民對立是失德，三失總統現竟更直接消失。太報 ・ 1 天前 ・ 4則留言
為鄭習會鋪路？鄭麗文拜會馬英九 對話曝光「開始練毛筆字」
即時中心／潘柏廷報導國民黨主席鄭麗文先前期盼今年（2026）上半年能在北京與中共總書記習近平見面，她今（20）日下午更前往拜會前總統馬英九請益，消息一出受到各界關注。稍早，鄭麗文結束拜會行程後接受媒體聯訪，她也透露此次拜會的談話內容了！鄭麗文今日拜會馬英九後，接受媒體聯訪坦言，今天拜會內容大部分時間，的確聚焦兩岸的交流、兩岸關係的破冰，而馬英九非常支持與鼓勵。她透露，馬英九在會中一再宣稱，總統賴清德自詡是「務實的台獨工作者」，但「務實」與「台獨」基本上不相容、邏輯也不通；台獨就是死胡同，所有國際社會放諸四海，沒有人支持台獨，因此是完全行不通的死路，而未來國家前途、兩岸和平至關重要。同時，鄭麗文也說，馬英九更給國民黨中央非常多的鼓勵，也分享過去和習近平會面的經驗與趣談，而在拜會過程感受馬英九非常親切溫暖，甚至馬英九還講很多小故事，「他還特別提醒我，如果要去中國訪問第一不能穿高跟鞋、第二現在就可以開始練毛筆字」。「但是現在練可能太慢了」，鄭麗文笑說，大家都知道馬英九毛筆寫得非常好，甚至去到哪裡都可以信手捻來題字，因此現在練恐怕臨時抱佛腳已經來不及了。原文出處：快新聞／為鄭習會鋪路？鄭麗文拜會馬英九 對話曝光「開始練毛筆字」 更多民視新聞報導資深媒體人「神預言」 黃國昌出席機密會議「就是要偷東西」最新民調曝光！第二選擇支持度居冠 王婉諭鬆口：考慮選「這縣市」川普創和平理事會 竟邀請「2國家」跌破眾人眼鏡民視影音 ・ 1 天前 ・ 1則留言
鄭麗君「抗美有功」選北市長？ 媒體人曝「機率直線攀升」｜#鏡新聞
行政院副院長鄭麗君對美關稅談判告一段落後，民進黨內出現鼓勵參選台北市長的呼聲，鄭麗君昨回應，這問題她已經回答超過10年，算是考古題了，過去她的回答都算數，而媒體人黃暐瀚分析，這段話外界雖然解讀是不選，但他個人看法卻是，鄭麗君出線戰首都的機率直線上升!鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 1則留言
藍白杯葛1.25兆國防特別條例谷立言說重話「自由不是免費」：美國不應獨自承擔第一島鏈防衛
谷立言表示，賴政府致力購買不對稱武器，以及具韌性的分散式通訊與戰場感知能力，以及整合防空與飛彈防禦系統，完全符合臺灣的軍事需求...放言 Fount Media ・ 4 小時前 ・ 4則留言
民眾黨提不在籍投票闖關不管「超大漏洞」吳欣岱：開後門給人走？
[Newtalk新聞] 民眾黨團所提出的不在籍投票法草案經立法院會逕付二讀、交付協商。對此，台灣基進台北市黨部主委吳欣岱直指當中有許多漏洞，台灣綠黨也發聲明強調，支持改革，但拒絕讓選務崩潰，制度方向可以討論，但在配套未到位前，貿然上路恐怕後患無窮。支持讓投票更便利，但反對在高風險情況下倉促推動。 吳欣岱表示，過去在罷免國民黨、民眾黨立委時，民眾黨立委兼黨主席黃國昌認為必須要有身分證影本才能連署，因怕資料遭到盜用成為連署人頭。結果現在投票更大的事情，反而不擔心身分被盜用，來輕易的不在籍投票。選票如果被移轉，是更大的漏洞。 吳欣岱認為，台灣根本沒有投票率過低問題，沒必要為了表面提升投票率犧牲制度安全；若要降低青年返鄉投票負擔，政府可提供交通補助，而不是引入會被境外勢力操作的制度破口。在中國因素下，任何可能製造爭議的制度，都可能被「以民主顛覆民主」，因此堅決反對不在籍投票。 綠黨指出，「國內移轉投票」確實能減輕外地工作、就學族群返鄉投票的負擔，若制度完善，將有助提升投票率、強化民主；但關鍵在於，移轉投票本身是「高複雜度、高風險」的工程，不能在責任不清、人事未齊的情況下硬推，否則等同拿選舉制度新頭殼 ・ 1 天前 ・ 5則留言
藍白合早現裂痕？不在籍投票無共識 黃國昌：白民調八成支持
即時中心／顏一軒、魏熙芸報導民眾黨立法院黨團1月15日針對「不在籍投票法」草案召開朝野協商。不過，國民黨不分區立委許宇甄指出，現階段未能凝聚足夠社會共識，建議繼續協商，導致相關案件遭擱置。對此，民眾黨團總召黃國昌今（22）日回應，他們所進行的政策民調清楚顯示，有八成民眾支持，因此會繼續努力實踐對選民的承諾，並持續與其他政黨及委員溝通。黃國昌稍早在立法院議場前受訪。記者提問，不在籍投票協商破局，會不會再跟國民黨做溝通？對此，黃國昌表示，精準來說應為「國內移轉投票」的不在籍投票修法草案，是民眾黨2024年總統大選期間所提出的政見，既然已對選民做出承諾，就會努力去實踐，「我們跟民進黨一天到晚在開芭樂票、成為芭樂黨，有本質上的不同」。關於「國內移轉投票」一事，黃國昌強調，民眾黨團會持續來爭取其他政黨與委員的支持；而民眾黨之前所進行的政策民調也清楚顯示，高達八成台灣人民支持，他們去年也曾召開記者會公開向社會大眾報告。他不諱言，在推動法案的時程上面，什麼時候適合把這個案子拿出來訴諸表決，民眾黨團會進行非常審慎的評估，因為既然要拿出來表決，就必須要確保有足夠的票數，讓這個真正實踐人民公民權、便利人民行使參政權的法案能夠通過。原文出處：快新聞／藍白合早現裂痕？不在籍投票無共識 黃國昌：白民調八成支持 更多民視新聞報導就是不審總預算！黃國昌竟點名總統辯論 媒體人轟：垂死掙扎的過氣政客卓揆叫陣辯論！黃國昌又嗆要戰賴總統 喊一條件8票全挺民進黨陳培瑜告發黃國昌！攜密件並非偶然「消失的42秒」成關鍵民視影音 ・ 7 小時前 ・ 發表留言