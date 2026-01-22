總預算審查朝野協商破局 藍營喊電視辯論綠轟「作秀」

政治中心／綜合報導

立法院總預算審查陷入僵局！在野只同意部分先行動支，週四朝野協商官員沒說明完就頻頻被打斷，最終無共識全案保留，行政院長卓榮泰日前也要求直接赴立院辯論，藍營喊卻電視辯論、排出對戰表，要行政院三黨對上黨團三長，綠營回擊根本是花拳繡腿的作秀。

國民黨團書記長羅智強vs.內政部次長董建宏：「懇請大院全部都來審查，所以你反對，懇請大院全部的計畫都審查，先予動支，懇請大院全部的計畫都予以審查，所以你反對抽出來先同意動支。

官員論述，羅智強態度咄咄逼人、多次打斷，總預算還沒付委審查，在野先挑菜，只同意部分新興預算先行動支，召開朝野協商，一票官員來說明，希望總預算一起審，話到嘴邊就被堵住。

國民黨團書記長羅智強vs.核安會主委陳明真：「希望能夠審查預算，第三次所以你不同意動支，先審查預算，你告訴我你同不同意動支啊。」

藍白總預算只打算先放行718億，民進黨團不滿，點名底下要選縣市首長的立委好意思嗎？一發言完憤而離席。

民進黨團書記長陳培瑜：「蘇委員今天早上，民進黨團跟醫師公會，開了記者會，相關的疫苗還有醫療的韌性，也會受到影響，張啓楷說要選嘉義市，阿里山的鐵道火車也會受到影響，還好意思坐在這邊，民進黨團幹事長鍾佳濱，要選縣長的人來這邊乞討。」

國防部副部長徐斯儉：「我們戰鬥人員的個裝，包括頭盔、防彈板、背心等等，這裡面有哪一項不重要。」

不滿藍白只同意部分預算先行動支，民進黨團轟要選縣市首長的立委好意思嗎。

行政院會後記者會，大螢幕也秀出總預算沒審天數，時間持續累加，不過國會沒共識全案保留，最終將進到大院表決，如果藍白再挾人數優勢闖關，行政院要執行嗎？

行政院發言人李慧芝：「它也不是一個三讀案，它並不會是成為一個，真正的法律案，事實上預算還是要經過，完整的審查，才不會造成公務員的為難，沒有經過完整的審議，那也就是說，它未來還是有被刪除的可能。」

週三卓榮泰也叫板在野在國會辯論，哪一項預算不需要？國民黨團卻拋電視辯論，擬定PK表，要行政院三長對戰國民黨團三長。

行政院會後記者會大螢幕秀出總預算未審天數。

國民黨團書記長羅智強：「全天等候我們行政院，趕快有人協調電視辯論的細節，不要再說什麼，電視辯論就不敢辯。」

民進黨團幹事長鍾佳濱：「（國會）這麼大一個平台他們不使用，還說喔我們去外面去談，真的是放著自己該做的事情不做，去找人家單挑，藍白不要只想著，要透過其他的媒體，做這些花拳繡腿的作秀。」

綠營嗤之以鼻，網友也猛酸，到底是哪來的勇氣越級打怪？來送頭的、有多想被狠狠洗臉，不過總預算去年送進立院，都已經臨近農曆年，國會僵局還未解。

