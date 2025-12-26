總預算審查期限爭議 藍酸又創賴氏憲法

立法院26日院會，民進黨立委在議場內高舉標語要求速審總預算。（姚志平攝）

賴清德總統不滿立院迄今未審總預算，25日重炮痛批藍白，並說《憲法》明文規定，立法院對明年度的預算要在今年12月31日前審竣完畢。事實上，《憲法》並無相關規定。藍委26日酸賴清德又自創「賴氏憲法」，建議總統幕僚多利用AI輔助查證資料。

115年中央總預算送入立院後，因在野黨不滿政院未依立院三讀通過的法律編列軍人加薪、提高退休警消退休金等預算，導致立法院尚未開始審查總預算。

賴總統搬出憲法說不審預算是違憲，藍委吳宗憲大酸，這已非賴清德第一次發明出一套憲法跟法制，「以我對憲法的瞭解，總統可能引用錯誤，或者是他的幕僚又出包，又給他錯誤的資訊。」總預算曾發生隔年6月才審完情形，「我多次建議他可不可以去弄個AI小幫手，來幫他查一些相關的資料，不要總是弄錯。」

藍委葛如鈞也說，賴氏憲法不要來，真總統就別說假訊息！所謂「憲政」，不是總統可以隨口加註的政治口號。《憲法》從未明文規定立院必須在12月31日前完成總預算審查，這是基本的法律事實，而非見仁見智的解釋。 國民黨立院黨團總召傅崐萁26日指出，前一日賴清德說在野黨要注意憲政，賴已經告訴全世界的民主國家，「大法官是五大於六」，滑天下之大稽，以後小學生的算數都要重教，如果這是「賴語錄」、「賴氏憲法」的規定，非常遺憾。

傅崐萁批評，總預算本身就是違法的，一個違法的總統要叫大家一起跟他違法，這是教壞小孩，「我們做該做的事情」。

新北市長侯友宜26日受訪指出，維持憲政秩序是朝野共同的責任，不論是總統、立法院、行政院，大家要好好討論一起面對，以民為本，思考如何解決目前面臨的困境，這才是全民所期待。