總預算審議延宕 主計長示警GDP成長壓力增

今年度中央政府總預算尚未完成審議，行政院長卓榮泰今日(8日)親上火線召開記者會，呼籲立法院朝野合作，盡速審議總預算。主計長陳淑姿表示，若總預算無法順利通過，台灣經濟成長將面臨「下滑」的不利影響。國發會主委葉俊顯也指出，若相關預算無法順利通過，將嚴重影響AI智慧應用的落地推動，衝擊我國整體競爭力。

在記者會中，媒體詢問總預算未審議通過，對台灣經濟成長及重大政策推動造成的衝擊。主計長陳淑姿回應表示，根據主計處目前對經濟成長的評估，去年(2025年)約為7.37%，今年(2026年)約為3.54%；但若總預算未能順利通過，受影響金額將接近新台幣3,000億元，對經濟成長將產生不利影響。她指出，以設備與相關投資影響計算，每減少100億元，將影響GDP成長率約0.05%；若為業務費等消耗性支出，每100億元約影響0.03%，累積影響幅度相當可觀，希望立法院能儘速完成預算審議，讓經濟發展得以依原定進度推進。

陳淑姿也指出，相關影響將使經濟成長表現出現「往下滑」的壓力，但在整體景氣基本面仍被看好的情況下，政府仍認為明年景氣趨勢向上。

國發會主委葉俊顯也表示，根據國發會統計，今年度總預算未通過，將有約102億元新興計畫受到影響，占整體比重約32.8%，恐延誤台灣邁向智慧科技島的推動進程。

葉俊顯說明，受影響幅度較大的新興計畫包括「全球AI機器人供應鏈樞紐」，影響金額約43.52億元，占比約42.4%，將牽動產業轉型與供應鏈調整；其次是與民生息息相關的「全民智慧生活圈」，影響經費約31.94億元，占比約31.17%；第三為「智慧政府與資料治理」，影響金額約14.99億元，將影響政府公共服務與數位治理相關專案。

葉俊顯強調，若相關預算無法順利通過，將嚴重影響AI智慧應用的落地推動，並對我國整體競爭力造成衝擊，他呼籲立法院儘速完成總預算審議，避免國家建設與政策推動受阻。