總預算尚未付委審查 主計總處：近3千億難動支

明年度總預算至今還躺在立法院，根據主計總處統計，如果沒能及時通過，將有近3000億元「新興計畫」無法動支，包含TPASS通勤月票、AI產業布局等等都在影響範圍之內，而今(24)日上午財政委員會，邀請相關部會進行報告，質詢過程中則砲聲隆隆。

立委(國)賴士葆VS.衛福部次長林靜儀：「軍人加薪很重要，我們非常多藥品韌性的部分，軍人加薪非常重要，國內的藥品能夠自主化，軍人加薪非常重要，都在這次的計畫。」

質詢立場激烈對撞，衛福部次長林靜儀，談改善醫療環境，立委賴士葆重申，軍人待遇才是優先級，立委(國)賴士葆VS.衛福部次長林靜儀：「妳請回，妳請回，謝謝委員，妳請回，請委員支持預算謝謝，我當然支持預算，但是請你們支持軍人加薪。」

不過現實面總預算，從8月便送入立法院，至今尚未付委審查，新年鐘聲即將響起，主計總處疾呼還有2992億，新興及新增計畫預算無法動支，包含TPASS通勤月票、河川整治，健康醫療及國防相關都受到影響，立委(國)林德福VS.主計長陳淑姿：「妳認為2000億的新興計畫，預估影響多少的經濟成長率，每100億會影響0.05%的一個百分比，換句話說會影響到1%嗎，妳這個並不是資本門啊，妳怎麼可以這樣講呢，沒有也有資本門，資本門可能部分啦，但是妳還沒有納進去。」

而國防部也端出數據，認為國防預算卡關，將衝擊因應敵情威脅發展和計畫，國防部副部長徐斯儉：「我們還是覺得很遺憾，到今年10月為止的統計數字來看，(中共)機艦進入我們應變區的數字，是前兩年平均數字的兩倍。」朝野僵局，總預算何時有進度？得跟時間賽跑。

