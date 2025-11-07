總預算尚未付委審查 政院先公布明年軍公教年終獎金入帳日
〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院上(10)月已發函全國各機關，軍公教年終工作獎金明年2月6日發放，由於立法院針對明年度中央政府總預算遲遲未付委審查，官員受訪時表示，總預算如屆時未三讀，也不影響入帳日期。被問到明年2月14日才開始放新年假期，為何提早3個多月發函公告？他表示，相關規定並未有更動，所以簽核比較快。
行政院人事總處已於10月2日公告「114年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」，年終獎金2026年2月6日一次發給，但軍職人員部分，得由國防部視實際需要另訂發給日期。據了解，雖軍職部分，可由國防部另訂日期，按照往例，軍人發放時間，與公教差不多。
各機關得否提早或延遲發給年終工作獎金？人總表示，除軍職人員由國防部視實際需要另訂發給日期外，其餘機關均應於指定日期發給年終工作獎金，不得提早或延遲發給年終工作獎金。
至於掌握總預算生殺大權的立委，也是依此一規定領取，比照特任官，以月俸及公費(或政務加給)合計數發給年終工作獎金，不過，人總指出，立委公費助理，非屬軍公教員工，非軍公教人員年終工作獎金發給注意事項規定適用或比照適用對象，因此，不得依注意事項發給年終工作獎金。
至於考績獎金部分，由於全國各機關完成考績作業時間不同，因此考績獎金發放的時間也不一，原則上都是在農曆春節前入帳。依規定，甲等可以領到1個月考績獎金，加上年終工作獎金，則可領到2.5個月的獎金；至於乙等考績者，考績獎金雖只有0.5個月，加上年終獎金，也可領2個月的獎金。由於7成5的軍公教考績可列甲等，換句話說，多數軍公教在農曆過年前可領到2.5個月的獎金。
