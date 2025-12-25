總預算尚未審議 工程會憂培育花東土木人才恐受阻

（中央社記者賴于榛台北25日電）為協助改善花東地區土木工程人力不足，行政院工程會明年3月將試辦花東地區土木工程學分班，估計輔導欲投入土木工程公職的潛在人員及現職人員約180人次。不過，工程會表示，這項計畫為新興計畫，恐因明年度總預算尚未審議通過而受阻。

工程會明年度規劃補助國立大學在花東地區開設土木工程學分班，課程包括國考相關專業科目，且結訓後也可獲得採購法專業證照，可輔導潛在人員強化專業知能及從業職能。

工程會表示，待明年度中央政府總預算案通過立法院審議後，預計明年3月及7月分兩階段招生及開班，估計能輔導有志從事土木工程公職的潛在人員及現職人員約180人次。

行政院政務委員兼工程會主委陳金德受訪時對記者表示，花東地區受交通與地理因素影響，長期面臨人才招募與留任不易的困境，因此先指示試辦「花東地區土木工程學分班補助計畫」，培養潛在人員的專業能力。

他也提到，花東地區沒有大專院校設立土木工程學系，也影響當地人才養成，從教育端著手培育更多人才是改善土木工程人才荒的其中一環解方，所以已請教育部研估在花東地區增設土木工程科系的可行性。

陳金德說，試辦學分班部分，目前預計在花蓮車站附近透過租賃處所與國立大學共辦，由國立大學土木系教授親自授課，且選在花蓮車站讓宜蘭、花蓮、台東等欲進修人員都能方便抵達，已做好相關評估。

陳金德也提到，試辦學分班計畫還有工程會欲進行的強化資安韌性等都為新興計畫，恐因明年度中央政府總預算案尚未審議通過而受阻，希望立法院能儘速審議，襄助政府培育花東土木人才之路以及強化資安。（編輯：林家嫻）1141225