總預算尚未審議 政院憂TPASS每月近百萬人次受影響

（中央社記者賴于榛台北4日電）立法院至今尚未將明年度中央政府總預算案付委審查，行政院發言人李慧芝今天表示，TPASS政策影響通勤族每個月平均98.2萬人次，最大宗是北北基桃生活圈，影響範圍非常廣泛，希望立法院盡速審議總預算，讓政策如期上路。

交通部在民國112年至114年間，以中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算，推動TPASS通勤月票，實施期限將至今年底為止。為持續推動政策，行政院日前已核定新一期TPASS行政院通勤月票執行計畫（115年至118年），計畫經費新台幣363.8億元編列於明年度中央政府總預算案當中，用於精進TPASS定期票服務、推動公共運輸常客優惠、提升TPASS使用配套措施等。

廣告 廣告

不過，明年度中央政府總預算案送至立法院後，至今尚未付委審查。行政院發言人李慧芝今天主持政院會後記者會表示，總預算案每分錢都跟民眾生活以及利益攸關，希望立法院盡速審議總預算案。

李慧芝舉例，除國家藥物韌性整備計畫外，像是TPASS政策影響到的通勤族是每個月平均98.2萬人次，最大宗是北北基桃生活圈，影響範圍非常廣泛。另外，政府先前宣布的生育給付每胎補助至10萬元部分，也規劃在明年度中央政府總預算中，若無法順利落實，將影響10萬多新生兒家庭，希望立法院盡速審議總預算案，讓相關政策如期上路。

交通部次長陳彥伯也在記者會補充，TPASS上路以來，平均每月98.2萬人次常態使用公共運輸，政策推動使用將近100萬人次，顯見有助於振興公共運輸市場、減輕民眾通勤通學的交通負擔，交通部會持續跟立法院爭取相關預算。

根據交通部資料，每月約有98.2萬人次常態使用TPASS政策，與111年比較，113年公共運輸運量成長27.4%，114年1月至9月相比113年同期成長2.4%。

對於藥物韌性整備計畫，衛福部長石崇良在記者會喊話，國內藥品供應的穩定非常重要，目前國內大概有30家原料藥廠、144家製藥廠，但從統計來看，用國產原料藥的比率只有16.8%，而必要藥品中大概64%都是仰賴進口，供藥韌性相當脆弱，所以才會提出這個計畫，希望立法院盡速審查預算，盡快啟動這項攸關民眾用藥的計畫。（編輯：張若瑤）1141204