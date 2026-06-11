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即時中心／温芸萱報導

立法院總預算延宕至今已287天。對此，今（11）日行政院會後記者會，行政院發言人李慧芝表示，今年度預算自去年8月送至立院已287天，仍未完成審查，導致多項部會預算卡關，影響施政運作。李慧芝指出，明年度總預算將於8月底再送至立法院審議，立院恐出現兩年度預算同時未完成審議的罕見情況。政院呼籲立院儘速審議，讓財政運作回歸正常，避免影響施政。

立院總預算卡關287天 政院籲加速審議

立法院總預算審議延宕至今已超過280天，李慧芝今日表示，今年度總預算自去年8月19日送交立法院後，至今已287天，但立院仍未完成審議，導致多個部會預算持續卡關，影響政府運作。

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接著，李慧芝續指，行政院預計於8月底將明年度總預算再度送交立法院審查，但目前今年度預算仍未通過，立院恐出現同時有兩個年度總預算都未完成審議的罕見情況。

李慧芝呼籲，立法院儘速完成審議程序，讓各項公務預算能恢復正常運作，避免行政推動受阻，也維持國家財政制度的穩定。

快新聞／總預算287天還沒過關！兩年總預算恐同時卡住 李慧芝急喊：儘速審議

立法院總預算延宕至今已287天。（圖／翻攝自行政院開麥啦-2官方YouTube）





原文出處：快新聞／總預算已延宕287天！兩年總預算恐同時卡住 李慧芝喊話：立院儘速審議

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