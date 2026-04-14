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總預算延宕逾200天 綠揭這些補助受影響
[NOWNEWS今日新聞] 今年度的中央政府總預算已經延宕逾200多天，對此，民進黨今（14）日表示，總預算的審查，不只是政治議題，更關係到地方建設、防災準備，以及每一個家庭的實際需求，期待國民黨、民眾黨能回到制度、儘速完成審查，讓總預算順利通過，讓政策推動與民眾權益不再被延宕。
民進黨表示，目前因為總預算尚未通過，依《預算法》第54條規定，新興資本支出與新增計畫，暫時無法動支；預備金與災害準備金，也同樣受到限制；至於與前一年度相同的經費，則可以依規定動支。
至於在野黨在立法院通過「先行動支新興計畫718億元」決議，是否有幫助嗎？民進黨直言，「沒有」，這只是二讀決議，不具備法律效力，總預算仍須經過完整審查程序，完成一讀、二讀、三讀，才能依法動用，若公務人員提前動支，未來當立法院審預算並刪減，不論個案刪減或統刪，已經支出的經費，將可能無法核銷，甚至衍生法律責任。
民進黨也說，運動部是新部會，許多計畫、預算都是新編列，在總預算未通過前，無法動用，包括各項國際賽事（如台灣田徑公開賽）、地方運動場館建設、以及培訓計畫與國訓中心場地改善等，都可能因此延宕，受影響的，是選手、教練，以及每一位關心運動、參與運動的人。
另外，生育補助也會受影響，民進黨直言，今年行政院規畫將生育補助提高到每胎10萬元，但因為屬於新增預算，在總預算尚未通過下，目前僅能先發放4萬元，其餘6萬元，需待預算完成後才能補發，「年輕爸媽該怎麼辦？」
至於防災救災預算上，民進黨說，隨著梅雨季、颱風季將至，今年編列用於河川治水與排水改善的147億元經費，目前無法動用；同時，在總預算完成三讀前，行政院約170億元的預備金與災害準備金，也無法使用。
民進黨感嘆，依照預算編列時程，每年3月部會開始編列、6月跨部會彙整、8月行政院通過、9月送立法院審查，在下一年度（2027年度）預算已經啟動的情況下，史無前例「兩本總預算撞在一起」的情況即將出現？總預算的審查，不只是政治議題，更關係到地方建設、防災準備，以及每一個家庭的實際需求。
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