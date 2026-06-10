總預算延宕285天！吳思瑤曝運動部「32.1億卡關」：立100個基本法也沒用

記者詹宜庭／台北報導

立法院本會期延會至8月31日，但115年度中央政府總預算至今仍未審議通過，民進黨立委吳思瑤今（10日）在教育及文化委員會上質詢提到，總預算至今已延宕285天，運動部目前有32.1億元預算被卡關，包括優化全民運動賽會環境7.55億元、專項訓練場地及簡易運動場館設施興建與整建4.07億元等。她直言，如果預算不審，「我們立100個基本法都沒用，因為沒有錢做事」。運動部長李洋也認同地說，從運動部角度來看，當然希望預算能夠盡快完成審查，讓所有同仁清楚後續如何動支。

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吳思瑤表示，今年已經過了一半，照目前進度來看，可能到中秋節總預算都還沒審。她指出，總預算至今已延宕285天，該交的作業還是要交。剛剛有在野黨委員提到，因部分新興計畫可透過其他方式補強並先行動支，來合理化立法院不審預算的說法，但她完全無法接受這樣的邏輯。

吳思瑤提到，民進黨籍召委伍麗華排審的教育部預算已於5月18日審查完畢，中研院預算於5月21日審完，核安會預算也於5月25日完成審查。該交的作業就是要寫，包括國科會、文化部、運動部及故宮預算，至今仍未進入實質審查階段，如果預算持續不審，影響將是全面性的。

吳思瑤指出，總預算至今已延宕285天（圖／吳思瑤辦公室提供）

吳思瑤指出，有在野黨委員認為部分預算可以先行動支，認為運動部預算慢慢審也沒關係，但她整理後發現，目前仍有32.1億元預算被卡關，包括優化全民運動賽會環境7.55億元、專項訓練場地及簡易運動場館設施興建與整建4.07億元等。她直言，如果預算不審，「我們立了電競基本法、棒球基本法、網球基本法……立了100個基本法都沒用，因為沒有錢做事。」李洋也認同地說，從運動部角度來看，當然希望預算能夠盡快完成審查，讓所有同仁清楚後續如何動支。

吳思瑤也提到，支持電競發展與另立基本法是兩件不同的事情，沒有人反對跨部會支持電競發展，但回到法制面來看，基本法屬於高位階法律，是否適合透過制定基本法來支持電競，法界普遍認為不應如此，因為可能造成排擠效應與法律競合問題。李洋也表示，目前各界對於支持電競發展，以及是否另立基本法，仍然沒有共識。

吳思瑤說，她整理後發現，目前仍有32.1億元預算被卡關（圖／吳思瑤辦公室提供）

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