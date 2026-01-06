總預算影響TPASS？ 侯友宜霸氣喊：絕不讓民眾權利受損

115年度中央總預算案尚未進入立法院審議階段，地方政府面臨預算撥款延遲的困境。新北市長侯友宜今（6）日表示，新北市今年已編列11億元TPASS預算，面對中央預算遲遲未下來的情況，將按照預算法先行動支，絕對不會讓民眾搭乘大眾運輸的權利受損。

新北市長侯友宜。（資料圖／中天新聞）

基北北桃四縣市預定本月12日將召開會議討論相關因應措施。侯友宜指出，新北市、台北市與桃園市對於這樣的狀況都已有因應規劃，在民眾搭乘大眾運輸的過程當中，絕對不會因為中央撥款較遲而受到影響。

行政院推出TPASS通勤月票。（圖／資料照）

侯友宜強調，地方政府會全力做好整個配套規畫，確保通勤族的權益不會因為預算審議延宕而受到衝擊。新北市已預先編列的11億元預算，將作為TPASS補貼政策持續推動的財源保障。

根據《預算法》第54條，假使國會未能在法定限期通過預算，行政部門仍可依照前一年度的預算先執行，政府不會因總預算卡關而關門。

