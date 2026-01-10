總預算怎麼審？國民黨團：爭議計畫與既有預算可分開處理

115年度中央政府總預算案審查持續陷入僵局，傳出國民黨團有意將具急迫性的新興預算項目優先審議。立法院國民黨團副書記長林沛祥今（10）日表示，面對總預算爭議，若將既有預算與爭議性或新興計畫分開處理，讓預算審查回歸理性與秩序，也是對國家與人民負責的可行選項。

國民黨團副書記長林沛祥。（圖／林沛祥臉書）

針對115年度中央政府總預算案審查僵局，林沛祥指出，行政院送交立法院審議的預算內容，已明顯涉及違法編列的情形，這是國會無法視而不見的重大問題。他強調，立法院已三讀通過的法律，行政部門卻未依法編列相應預算，反而要求立法院以包裹表決方式處理，這不僅違背財政紀律，也傷害憲政體制下的權責分際，國民黨團對此無法接受。

林沛祥表示，身為國會議員，堅守制度、監督政府、照顧民生，是最基本也是最重要的職責。他認為，面對總預算爭議，若將既有預算與爭議性或新興計畫分開處理，讓預算審查回歸理性與秩序，也是對國家與人民負責的可行選項。

立法院仍未審查中央政府總預算。（圖／資料照）

在國防議題上，林沛祥重申，國民黨一向支持國防建設，也支持合理且必要的軍事採購，前提是能夠買到真正符合國軍需求、具備實質戰力、並且能夠按時交付的裝備。他指出，人民無法接受以辛苦的納稅錢支付軍購費用，卻長期未能交貨，甚至仍持續撥款的情況。

林沛祥進一步說明，對於國防自主研發，國民黨團同樣樂見其成，但期待的是實質成果，而非一再失敗、無法驗證效能的測試循環。他強調，無論是對外採購或國內自製，國民黨團都堅持軍事採購程序必須公開、透明，嚴格把關廠商資格，絕不容許不合格廠商承攬軍購標案。

林沛祥警告，若貪污舞弊事件一再發生，不僅侵蝕公共財政，更將嚴重動搖人民對政府與國軍的信任，這絕非國人所樂見。他強調，國民黨團的立場清楚而一致，支持國防、守護制度、嚴格監督預算，唯有如此，才能真正回應民意，維護國家長遠利益。

