總預算慘遭8度封殺 卓榮泰「下戰帖」要求與立院辯論

立法院程序委員會至今仍未將本年度中央政府總預算案，以及《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案》與院版《財政收支劃分法》等案件排入審查。行政院長卓榮泰今天（21日）表示，年度總預算代表總統對國家未來這一年的願景、以及行政院年度整體性的施政計劃，不容許被延宕，他要求直接與立法院進行辯論，而非被挑三揀四、阻礙國家的進步。

立院程序委員會昨天（20日）仍未將今年度中央政府總預算案以及《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案》、以及政院版本的「財政收支劃分法部分條文修正草案」等排入委員會審查。引來政院發言人李慧芝批評，在境外敵對勢力持續對台侵擾的情況下，目前國防部已有752億元預算因總預算尚未審查而無法動用，如今立法院又阻擋國防特別預算，等同對國防戰力「雙重封殺」。

卓榮泰今天出席活動時，對此受訪表示，中央政府的年度總預算，代表總統對國家未來這一年的願景，也是行政院整年度整體性的施政計畫，不容許被延宕、分割。他要求就3兆350億整年度的中央政府總預算，與立法院進行直接辯論。

卓榮泰表示，政院也會就2992億的新增計畫及延續性計畫加強說明，希望透過直接跟國會進行對話、要求辯論，讓人民來做公決，而不是由立法院來挑三揀四，阻礙國家的進步。（責任編輯：王晨芝）

