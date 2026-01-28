總預算成政治角力 陳亭妃點名謝龍介：這筆帳要怎麼向鄉親交代？

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市長選戰火藥味升高！民進黨市長參選人、立委陳亭妃今(28)日在臉書發文，公開點名國民黨市長參選人謝龍介，直指「凍結中央總預算不該成為政治惡鬥的籌碼，更不該讓台南市民成為犧牲品」，強調預算若持續卡關，恐讓台南多項重大建設與民生計畫全面停擺。

陳亭妃指出，依目前評估，中央總預算若無法順利付委審查，台南市將有多達126項中央補助計畫受到影響，超過70億元經費面臨斷炊風險，涵蓋治水、交通、育兒與長照等多項攸關市民日常生活的重要政策。

她特別點出，治水工程刻不容緩。包括麻豆總爺東北勢排水、佳里海埔排水、安定新吉排水、後壁菁寮排水等多處低窪地區工程，原本正等待中央預算到位發包，汛期將至，若因預算卡關導致工程延宕，一旦再度發生淹水，「這筆帳要怎麼向鄉親交代？」

在交通建設方面，陳亭妃表示，台南人期待數十年的鐵路地下化工程，新一階段仍有21億元工程款等待中央預算支持；此外，深受通勤族依賴的TPASS月票，目前預算僅能再支撐1個月，若中斷，恐讓年輕人與上班族的交通負擔再度加重。

她強調，育兒與長照照顧不能縮水。台南原已爭取0.63億元經費，規劃新增6處公共托育設施，並推動長照3.0相關措施，若總預算遭凍結，這些對新手爸媽與失能長者的承諾，恐成為政治攻防下的犧牲品。

陳亭妃指出，台南財政條件本就不如其他五都，若因中央補助中斷，市府恐被迫增加舉債59億元，僅1年利息支出就將增加約1億元，「這些本來可以用來蓋公園、整修老舊校舍的錢，卻被拿來填補政治鬥爭留下的坑洞。」

陳亭妃再次點名謝龍介表示，政治立場可以不同，但建設家鄉的腳步不能停，呼籲對方傾聽台南鄉親心聲，不要再阻擋總預算審查程序，「我們應該在議事廳裡理直氣壯討論政策，而不是用無差別凍結的方式，卡住台南的發展。」強調台南的福祉應高於黨意，讓總預算付委審查、讓建設持續前進，才是台南立委最該做的事。

