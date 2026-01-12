總預算拆開表決？綠黨團轟藍白違憲：敲碗才肯給 把人民當要飯乞丐

民進黨團今召開「藍白別當土皇帝 總預算不是自助餐」記者會。楊亞璇攝



今年度中央政府總預算案仍待立院審查，傳出國民黨團擬挑出TPASS、治水預算、生育補助、學校校舍整建等預算先行審查。民進黨團幹事長鍾佳濱今（1/12）痛批藍白態度就像土皇帝，人民在他的眼中彷彿只是要飯的乞丐，明知程序違憲無效，還偏偏要裝模作樣做秀，會被看破手腳。

鍾佳濱說，上週傳出在野黨打算就本年度的中央政府總預算，分別依他們所認定的項目，來依《預算法》54條，由立法院通過後來進行審查，他批藍白別當土皇帝，總預算不是自助餐。他說明，歷年以來立法院審議中央政府總預算，依的就是憲法規定的職權，總預算由行政院提出，由立法院來審議，而且立法院不得為增加支出之決議，不管是憲法的規定、還是《預算法》的要求，都清清楚楚、明明白白。

廣告 廣告

鍾佳濱指出，總預算案根據立法院審議法案、預算案都是全案進行交付審查，結果目前以國民黨在上週提出來的，居然把總預算的項目當作自助餐，要的就拿，這樣的態度就像一個土皇帝，因為總預算是人民的稅金，是人民的權益，但是在野黨似乎把總預算當作是自己的私房錢，「朕不給的你不能搶。」

鍾佳濱質疑，目前在野黨認為，符合急迫性的、民生需要的、地方補助這三個項目，才要進行審查，難道總預算是藍白的私房錢嗎？符合這三個條件的是由藍白來認定嗎？請問中央政府總預算，哪一個不是今年度人民權益的急迫性、民生需要跟地方補助？要人民敲碗，土皇帝才賞賜，這是什麼意思？

民進黨團書記長 陳培瑜表示，藍白據說是希望可以通過TPASS、可以通過治水預算，總預算不是自助餐，「不是你今天想要吃肉你就買肉，你想要吃菜你就買菜，但你不管其他整體總預算的問題」，就好像一台車子壞掉了，不能只修輪胎，其他壞掉的都不看，其他要修的都不給錢，或者一個家只肯付房租、付房貸，但是孩子的學費不付，老人家要看病的錢不付、要吃飯的錢也不付。

她舉例，光是在新竹縣、新竹市還有苗栗縣所需要成立的公立高中，就來到3.3億元，更不要講還有全台灣的國立高中相關校舍的整建，來到2.5億，還有大學整建15億，「當各個地方的區域委員，你們在不同的委員會，跟你們的業務主管機關、中央主管機關要錢的時候，你們都只想到要錢，但有沒有想到總預算被你們卡住了。」

此外，陳培瑜說，公立幼兒園的整建也是很多縣市在這兩年強烈感受到年輕父母的需求，光是彰化縣，現在有13個新的公共托育設施，本來預計要在2026年要開幕，目前來到1.34億元；台中市長盧秀燕號稱是盧媽媽，想要開新的公共托育設施，現在開出來的規格是5個，需要中央補助0.41億元，台中立委不審總預算，盧秀燕想要的公共托育設施、盧媽媽美名就沒有了。

陳培瑜也批評，是不是今天點名什麼，藍白立委就只過什麼，藍白立委不想過的背後動機、背後目的又是什麼，為什麼不願意審總預算？為什麼不願意談論總預算？總預算真的不是自助餐，不是你想吃什麼、買什麼就吃什麼、買什麼，而是全面付委審查，全面實質討論，全面公開監督。

鍾佳濱認為，總預算是一個案，藍白逐項目審視後，他們放行的，委員會才能審查，難不成在野黨又變成了太上皇，又變成了阻擋程序的太上程序委員會？《預算法》54條不是像他們那樣的解釋，《預算法》54條是因應著萬一中央政府總預算不能如期完成審議，行政機關基於人民的需求、施政的必要，有哪些項目可以先行動支，《預算法》54條寫得清清楚楚，是擔心預算它不能一時斷炊，因此在這樣不斷電條款設計之下，只要是延續性的，前年度有在執行的，就可以繼續動支，是這樣的意思，而不是由在野黨，先把總預算的項目看過，既然要把總預算的項目都看過，那就直接交到委員會，逐案審查、逐條的內容加以審查，自然就可以達成。

鍾佳濱說，藍白目前的心態就像是皇帝，普天之下莫非王土，率土之濱莫非王臣，「人民在他的眼中彷彿只是要飯的乞丐，敲碗，他才說預算不審，朕賞的才算」，這就是藍白的心態，這就是在野黨凡事都要經過他那一關，人民敲碗才肯給，再次的痛斥、嚴厲批評，在野黨這樣的行徑，完完全全就是土皇帝的嘴臉。

而若最後藍白還是把總預算拆開來表決，黨團之後投票的立場？鍾佳濱指出，總預算要如何拆開來表決？這就是一個前所未有的一個難題，因為立法院過去不按照議事的既定規定或慣例來執行的結果，通常就會造成被宣告違憲的下場，憲法法庭多次的憲判都再度地重申這個立場，雖然尊重國會自主、尊重國會的內部自制、自律，但是如果國會沒有依據憲法的授權、踐履民主國法治國的原理，能夠將人民的權益依照既有的法令規定去進行審查，沒有落實這些程序的規定，未來的結果就是會跟憲法判決、憲法的解釋衝突，就是無效。

他說，在野黨若堅持一意孤行，這樣的做法在人民看在眼裡，就是做假戲，明明知道違憲，這樣通過的預算是違憲，違憲的立法院決議無法執行，行政機關清楚明白的表示，所以明知山有虎，偏向虎山行，明知程序違憲無效，還偏偏要裝模作樣做秀，來表示跟人民的急迫性的需要、民生需要、地方補助的需要去假裝與民同在，這個會被看穿、看破手腳。

陳培瑜說，他們想要弄假成真，行政院當然沒有辦法執行，藍白行政院幫藍白擦屁股，這是台灣人民不願意見到，明明做錯事的是藍白，不認真上班是藍白，不上課去校外教學是黃國昌，憑什麼要行政院執政團隊幫忙擦屁股，未來在程序委員會會看到荒謬的總預算分項提案，繼續表決、三讀，繼續欺騙台灣人民，ㄊ繼續要行政院團隊擦屁股，民進黨團沒有辦法接受。

更多太報報導

馬文君質疑國防部花3倍買彈藥 顧立雄澄清2差別：別混淆

藍白討論新興預算項目解決總預算僵局 羅智強：政院擺爛

黃國昌突訪美！王定宇：相信非常緊急 美方最想問為何擋國防預算