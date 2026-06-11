總預算拖287天沒審竣 行政院喊話立院

▲行政院表示從去年送今年度總預算到立院至今已287天，如今8月底又要送出明年度總預算，不要出現兩本都沒審竣的歷史紀錄。（圖／記者陳威叡攝，2026.06.11）

[NOWNEWS今日新聞] 行政院去年8月19日將今年度中央政府總預算送至立法院審查，但截至目前為止已經287天至今仍未審竣，如今行政院又將在今年8月底再送明年度的總預算到立法院審議，對此行政院今（11）日疾呼，非常希望立法院可以儘速完成今年度總預算的審議，讓公務預算可以恢復常軌，「不要讓立法院出現兩本總預算都沒有審完的歷史紀錄」。

行政院會後記者會有媒體關注在野卡無人機預算，行政院發言人李慧芝說明，大家都知道國防沒有空窗期，政府落實國防自主的決心也不曾改變，目前行政院的相關部會都在研議規劃當中，包括納入年度預算、追加預算或另提特別條例，會用這些方式來完整建構國防自主無人機載具的產業鏈。

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李慧芝指出，無人機的發展也是國際趨勢，也看到了日本防衛大臣小泉進次郎，在其社群網站上就貼文募集各界的無人機計劃，因為他認為無人機的發展是一刻都不能夠等待的。可是在台灣，特別預算關於無人機的發展卻被完全砍掉。當中有21萬架的無人機，還有1300艘的無人艇。而無人機的作用其實非常地多元。

李慧芝說，內政部長劉世芳今日在院會就提及，日前一度因為大雨而失聯的馬太鞍溪工地主任，從當天下午1時許通報失聯，在半夜4時許的時候，就是內政部消防署所配發的無人機發現，成功把他救出來。整整失聯了18個小時，在這18個小時中，部長說大家都很希望有奇蹟發生，而奇蹟真的發生了，是由無人機所帶來的。

李慧芝也轉述，劉世芳補充，到5月底的時候，全台各縣市消防機關已經配有420架的無人機。有 88架是行政院全額補助給直轄市還有縣市的消防機關，作為科技化救災的使用，另現在無人機專業飛手的數量，全台已經有1200人。

李慧芝說，劉世芳也談到，在這次救災經驗之後就發現，無人機在科技救災的確可以發揮很大的作用，也希望在118年度的時候可以達到797台，讓全台灣每一個消防分隊都有一組無人機。這是內政部的目標。且如果預算充足的話，希望消防署可以採全額的方式，很多縣市政府跟地方也都很努力、很積極地在導入無人機的科技救災。

李慧芝說明，回到無人機的預算部分，無論是要納入年度預算、追加預算或特別條例，都非常需要預算的支持。可是今年度的總預算，從去年8月19日送到立法院到現在，到今天為止已經是287天了。那行政院馬上要在今年8月底的時候再送入明年度的總預算讓立法院來審議，非常希望立法院可以儘速完成今年度總預算的審議，讓公務預算可以恢復常軌，「不要讓立法院出現兩本總預算都沒有審完的歷史紀錄」。

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