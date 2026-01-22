總預算持續卡關！卓揆喊公開辯論 藍白提電視直播

台北市 / 綜合報導

今年度中央政府總預算持續卡關，在野推部分新興預算先行動支。行政院長卓榮泰要求與國會直接對話、辯論，藍白立委隨即接招，表態願比照大選規格辦電視辯論，甚至由「三長對決」。對此，民進黨立委認為。國會就是最大的政策辯論平台，要在野黨立委盡速將總預算付委審查。

立委(國)翁曉玲說：「總統的彈劾案，基本上就是要警告那個，無法無天，藐視民意，獨裁專橫的賴清德。」質詢台上國民黨立委翁曉玲講得慷慨激昂，立法院持續針對總統賴清德彈劾案，召開全院審查會但被彈劾對象缺席，儼然成為在野黨立委大型獨角戲，戰火更一路延燒到隔壁的行政院。

行政院長卓榮泰(1.21)說：「我要求整年度的中央政府總預算，與立法院進行直接的辯論，哪一項是國人不需要的。」行政院長卓榮泰直球對決，要和國會就卡關的總預算進行辯論。

藍白立委高喊歡迎的同時，民眾黨團要求比照大選規格，由各大新聞台全程直播，國民黨團則要「三長對三長」，首場由傅崐萁對決卓榮泰，緊接著羅智強對上鄭麗君，最後是林沛祥對決張惇涵，並比照2010年雙英辯論進行黨對黨辯論。

但政院回應不用這麼麻煩，國會就是最大最好的公開平台，盼立委實質審查今年度總預算，有直播最透明資料帶出去不會有人追。立委(國)羅智強說：「你要辯論可以，我們今天也告訴你，沒有在怕的啦，今天卓榮泰不要喊完沒下文，要戰趕快來戰，要辯趕快來辯。」

立委(民)鍾佳濱說：「國會有這麼充沛的資訊，有這麼多完善的媒體報導，難道還要去另外跟電視台租頻道租時段嗎，不要只想著要透過其他的媒體，做這些花拳繡腿的作秀。」立院預算會期僅剩7天，總預算攻防持續膠著。

