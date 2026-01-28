總預算持續卡關 卓揆喊話「人民已不耐煩」：盼朝野年前坐下來談

總預算與軍購特別條例持續延宕未審，卓榮泰希望在野黨不要什麼都擋，難道未來台美關稅談判也要擋？（圖：行政院提供）

立法院本會期即將結束，總預算及軍購特別條例還持續卡關。行政院長卓榮泰今天（28日）出席「極端氣候下的國土規劃挑戰」研討會時強調，人民已經不耐煩、政府也非常焦慮，喊話在野黨如果還有心思，年前「好好坐下來對話」。（張柏仲報導）

卓榮泰批評，立法院這個會期只剩3天，總預算已經被延宕了153天，希望在野黨不要什麼都擋，總預算擋、國防預算擋，難道未來台美關稅談判也要擋嗎？人民已經非常不耐煩，政府則是非常的焦慮，很多新增事項、新增計畫及新增的經費和預算都沒有辦法順利來執行，這影響的不只是單項而已，會影響到整體國家在今年總預算整個施政的方向與進度。

卓榮泰強調，政府在這1個月當中想盡各種辦法、透過各種機會想尋求與在野黨對話溝通，希望能夠協商，但完全不得其門而入。他也向在野黨喊話：就快過年了，大家如果還有心思的話，年前能不能好好的坐下來對話？

卓榮泰說，他今天來參加一場研討會、一場對話，顯見對話是重要的，理性坐下來對話才能解決各種問題，希望在對話之後，能給大家一點時間，過年後重新回到國會、重新開始審議預算，讓國家能夠重新站上順利正常發展的腳步，人民才會獲得應有的照顧。