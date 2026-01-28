總預算持續卡關！ 國旅補助受影響 業者嘆：無能為力

台北市 / 綜合報導

立法院這個會期，即將在1月31日結束，但目前朝野僵局未解，有不少重要議案持續卡關，包含總預算案與國防特別條例。總預算卡關，也影響到各部會的計畫執行，包含4月要上路的國旅補助，可能會因此拖到9月後。至於國防特別條例，在野黨對行政院提出的版本不買單，現在傳出國民黨也將提出，自己的草案。

好山好水就在台灣，觀光署發布台灣觀光亮點影片，無非就是要力推國旅，即便政府想法設法促進觀光，卻無奈遭到卡關，原訂4月要上路的國旅補助，包含生日住宿優惠，平日住宿補助，遊樂園留宿補助，企業員工國內旅遊獎勵等，因為總預算持續卡關將受到衝擊。

觀光署長陳玉秀也表示，如果4月來不及實施，恐怕要等到9月後。觀光業者短掐說：「是沒有辦法無能為力，當然我們希望說，就是如果就觀光這個產業而言的話，是不是可以趕快讓我們能夠有通過相關的議案。」

立法院這個會期延會到1月31日，距離結束沒剩幾天如果總預算不在這個會期過關，2月1日新會期開始，加上重選委員會選出召委排議案， 目前確定2月24日開議 ，最快可能要到6、7月才能完成審議，而如今卡關的還不僅如此，武器碰碰碰，針對行政院提出的1.25兆新台幣國防特別條例，在野黨有諸多疑慮民眾黨26日自提草案，但預算上限大幅降低到4000億元，國防部更臨時召開記者會表示窒礙難行，如今也傳出國民黨也準備提出草案，國防特別條例將有三種版本。

立委(國)牛煦庭說：「那當然我們也持續地跟美方，在做這個通暢，管道通暢的這樣子的一個溝通，這個提出自己的版本，這本來就是討論的範圍之一。」行政院祕書長張惇涵說：「如果在野黨想要自提軍購特別條例，那最快速的方法就是，連同行政院版的軍購特別條例，一起併案審查。」即便會期倒數計時，朝野各自堅守底線，僵局持續懸而未解。

