總預算持續卡關！2992億無法動支 卓榮泰點名6縣市「恐將舉債」

行政院長卓榮泰再度呼籲立法院盡速審理總預算案。(資料畫面)

115年度中央政府總預算案仍未付委審查，行政院長卓榮泰今（8日）指出，行政院主計總處公布，由於總預算尚未通過，共2,992億元無法動支，將衝擊台南市、屏東縣以及嘉義縣等6縣市財務調度，恐怕面臨舉債。

行政院長卓榮泰今（8日）於院會後記者會表示，總預算是落實民主政治、照顧民眾需求的國家財政，但行政院依法將總預算案送至立法院審議已逾4個月，卻還未付委審議。

卓榮泰說明，總預算案未審議通過，影響不得動支的預算為2,992億元，包含新興計畫1,017億元、經常性經費及延續性計畫，超過114年度預算的1,805億元，以及第1、第2預備金、災害準備金170億元，國安、治水、地方補助等都受影響，是無法形容的損失，也阻礙國家往前進步。

卓榮泰認為，總預算未通過，不只衝擊中央施政，也波及地方政府，地方建設及福利相關的新興計畫都難以執行，尤其新版《財劃法》對地方財政分配不均，中央特地在總預算中編列321億元，確保相關縣市獲配統籌分配稅款及補助款不少於去年，否則屏東縣、台南市、嘉義縣、雲林縣、彰化縣以及澎湖縣的財務調度會出現問題，恐怕面臨舉債。

因此，卓榮泰再度呼籲立法院，要求盡速完成115年度中央政府總預算的審議，「在寒冬中給國家及國人一絲溫暖」，期盼朝野政黨能共同合作，審預算是立法院的職責、編預算是行政院的工作，若2院共同合作，為台灣投資未來、把握現在，才能守護國安、壯大台灣。





