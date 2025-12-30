總預算攻防戰延燒 大林蒲遷村再卡關？賴瑞隆、柯志恩隔空交火

立委賴瑞隆不滿藍白造成總預算的延宕直接衝擊國防預算及大林蒲遷村等重大工程，點名國民黨立委柯志恩應公開表態，並呼籲兩黨儘速審議，勿以政治利益犧牲高雄權益。立委賴瑞隆提供



民進黨立委賴瑞隆今（12/30）開記者會，指藍白杯葛中央總預算，恐影響高雄大林蒲遷村及多項重大建設，並點名國民黨立委柯志恩應公開表態、勿犧牲高雄權益。對此，柯志恩辦公室回應，新材料循環產業園區仍在都市計畫與環評前置程序，相關經費尚未核定，總預算僵局關鍵仍在行政院與總統。

賴瑞隆指出，高雄明年度新興計畫包含中央補助與自辦案，金額約80.37億元，涵蓋河川整治、通勤月票、運動產業、公托、警政、防災及新材料循環產業園區。其中與爭取10年的大林蒲遷村密切相關的60億元經費，卡在總預算中，上萬戶居民等待數十年，不應因政黨對立而延宕。

廣告 廣告

賴瑞隆強調，總預算自今年8月送交立法院以來，藍白已15度阻擋付委審查，距離2026會計年度上路僅剩最後關頭，柯志恩身為國民黨高雄市長參選人及市黨部主委，應在關鍵時刻為高雄發聲。

對此，柯志恩辦公室回應，審計部去年總決算審核報告顯示，新材料循環產業園區總經費1047億元、執行期程2017年至2028年，但截至去年執行率僅0.94%。目前園區仍在都市計畫變更與環評等前置程序中，60億元僅屬前期推動費用，並非已核定或可動支的建設經費，預計明年底才會完成核定設置，與大林蒲遷村不應混為一談。

柯辦強調，立法院並非不願審查總預算，只要行政院依法編列軍人加薪、警消退休保障及停止砍年金相關預算，立院即可立即展開審議，打開僵局的關鍵仍在總統與行政院。

高市府都發局則指出，大林蒲遷村安置地及新材料循環產業園區都市計畫變更案，已於今年10月29日經市都委會審議通過，後續將報內政部都委會審議，預計明年1月1日起啟動宗教設施與住商區土地的協議價購作業，正式推動實質遷村。

更多太報報導

233人麻疹匡列！中山大學實驗室驚爆群聚 虛驚一場落幕

邱議瑩拚選市長 自稱「最強雞母」出線！PK柯志恩酸：她為選舉來高雄

兒捲校安爭議...「尊重共同聲明」 賴瑞隆三度重申低調不多談