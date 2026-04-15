總預算有望解套？民眾黨團曝「不能退讓底線」：可能做附帶決議

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民眾黨團15日上午召開「官員行政怠惰十年，甩鍋動物用藥權」記者會。（袁茵攝）

僵持多日的中央政府總預算案、軍購案，將於今（15日）進行協商。面對民眾黨團態度為何，黨團幹事長邱慧洳表示，希望在此契機將總預算審過去，但黨團不能退讓的底線是，政院要依法編列「警察人員人事條例」及軍人志願役待遇調整；白委洪毓祥指出，若協商後政院仍堅持不遵守，可能會做附帶決議。

民眾黨團15日上午召開「官員行政怠惰十年，甩鍋動物用藥權」記者會，與會成員為邱慧洳、洪毓祥、台北市議員張志豪及陳宥丞，並於會後接受媒體訪問。

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針對下午總預算跟軍購協商態度？邱慧洳表示，總預算從上個會期拖到這會期，其實有些民生利益也許會受到一點折損，但是在野於2月初針對影響到民生、經濟跟人民福國利民法案都已三讀通過，所以一直為總預算通過做努力。

邱慧洳提及，至於為何整包總預算還沒進一步處理，主因是民眾黨原則是「審預算前提為編預算」，大家還記得有2條已通過法律案尚未編列嗎？包括「警察人員人事條例」及軍人志願役待遇調整，執政黨在此完全消極不作為、行政怠惰，所以當然無法進一步審總預算。

邱慧洳指出，最近時序走到2026年，看見韓國瑜以立法院長高度想化解朝野紛爭，所以召集協商當然是個契機，「我們也希望在此契機中，能夠把總預算成功審過去，讓民生經濟法案獲得進一步提升。」但還是會堅守立場，堅持2部三讀通過的法律要依法編列預算，「這是我們的底線，不能退讓」。

洪毓祥補充道，本黨團堅持依法編列總預算，就是三讀通過的「警察人員人事條例」和軍人志願役加薪要依法編列，在韓國瑜協調之下，本黨團一定是表達這樣的立場；若協商之後，行政院還是堅持不遵守的話，可能還是會進行附帶決議，要求政院依法編列預算，不要玩弄憲政法治手段。

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