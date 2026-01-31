政治中心／綜合報導

立法院延會期都開完了，結果今年度政府總預算、行政院提出的1.25兆國防特別預算連付委審查都沒有，創下憲政史首例。前一天藍白反而聯手把民眾黨團的國防特別條例付委，總統賴清德喊話"要以民為念，支持總預算及國防特別預算"，國民黨卻說"不是喊個支持國防，就可以要空白授權"，綠營喊話，對自己的版本有信心，就來跟院版一起審、直球對決。新會期將在2/24開議，推估最算順利闖關，最快通過時間可能也落在4、5月了！





議事人員宣讀最後三讀條文還沒完，藍白立委已經迫不及待握手合照，會期畫下句點，但總預算、國防特別條例連付委都沒辦法，總統賴清德發文呼籲在野黨以國家為念，速審、支持兩大預算，藍營的態度卻是...。

面對提問，一刻不停留，但週五再度擋總預算付委的立院黨團，態度很硬。

總預算未付委創憲政首例 賴總統呼籲在野黨以國家為念

面對預算提問，鄭麗文只說今天沒準備受訪，便匆匆搭電梯離去。（圖／民視新聞）

羅智強說「真正總預算最大的癥結就是民進黨自己啊，民進黨你自己，是怎樣對待預算的。」

李坤城說「譬如說10億的預算，在野黨跟公務員講說，去年也是10億、今年也是10億，你們繼續用就對了，結果審查的時候呢，發現在野黨又把它砍了5億，審查之後只剩下5億，那我之前花掉的怎麼辦。」

財政委員會召委李坤城反批，藍白卡住預算，最困擾的是廣大的公務員們。而行政院版的1.25兆國防韌性軍購還被放生，反而民眾黨團版約4000億的版本付委，國民黨團也揚言有自己的版本。

王鴻薇說「不要所謂的講說，一定要支持國防之名，卻讓我們要給他們完全空白的支票，到底要買些什麼東西，你應該很清楚地跟社會大眾說明。」

總預算未付委創憲政首例 賴總統呼籲在野黨以國家為念

總預算；國防特別預算在程序委員會被藍白擋下。（圖／資料照）

吳思瑤說「如果黃國昌對自己的版本有信心，為什麼要丟包行政院的版本，不敢直球對決來PK版本呢，傅崐萁也要有樣學樣，也要端出國民黨版的軍購條例，立法委員是審查預算不是編列預算，怎麼這麼簡單的憲法ABC，藍白都不懂呢？」

民進黨發文怒轟"沒有最差，只有更差！"綠營立委忍無可忍，喊話正面對決，敢提案就別怕被拿來比較。





