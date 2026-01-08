總預算未付委 周春米：不該讓屏東走上舉債路

（中央社記者黃郁菁屏東縣8日電）115年度中央政府總預算案尚未付委，行政院長卓榮泰點名屏東縣在內等6縣市恐須舉債因應。屏東縣長周春米今天表示，不該讓屏東走上舉債路，籲立法院儘速完成審議。

115年度中央政府總預算案至今尚未進入立法院審議階段，卓榮泰稍早點名屏東縣、台南市、嘉義縣、連江縣、彰化縣、澎湖縣等6縣市，財務調度將出現問題，恐怕要舉債。

周春米今天晚間於臉書（Facebook）發文寫道，「不該讓屏東走上舉債的路」。屏東從來不是資源最多縣市，卻努力把每一分錢用在最需要的地方。115年度中央政府總預算，行政院早已依法送交立法院，卻遲遲未付委、未審查，創下憲政史上前所未見情況。這不只是中央施政受阻，更讓屏東等財政困窘縣市，首當其衝。

周春米說，原本為彌補城鄉差距、改善財政不公平，中央在總預算中編列補助資源，卻因立法院惡意阻擋，補助款無法如期到位，讓原本就必須精打細算的屏東財政更加吃緊。

周春米指出，防洪治水、社福長照、育兒設施、基礎建設和產業轉型等攸關民生建設，都已規劃完成，卻因預算卡關可能被迫慢下來，目前行政院初估影響屏東超過新台幣40億元。

周春米強調，屏東這些年嚴守財政紀律，至今已未有舉債，用行動證明地方政府也能改善財政；但這些努力不該因總預算卡關前功盡棄，城鄉差距已經存在，不該再因政治對立，把差距拉得更大。誠懇呼籲立法院，讓總預算儘速完成審議，唯有讓經費到位、建設前進，地方政府才能穩健照顧人民。（編輯：張銘坤）1150108