花蓮縣府會衝突加劇！縣議會程序委員會多次要求縣府應增列光復鄉洪災重建與防災工程經費，並重編預算；然而直到昨（10）日程序委員會，仍未出現相關重建預算，讓光復鄉出身的議長張峻砲轟，若不能在議會監督並捍衛受災鄉親的權益，將失去問政的意義，「那我乾脆不用幹了！」昨晚張峻在社群平台，呼籲縣府不要再用新聞稿代替行動、不要再用攻擊代替面對，「立刻完成預算修正，啟動真正的重建，讓受災家庭看到希望與未來。」

張峻昨晚在臉書發文指出，923花蓮光復洪災至今已經超過兩個多月，19位鄉親罹難、5位失蹤，24個家庭破碎；全鄉超過2,000多戶民宅被泥水淹沒或重度受損，許多人的家園、財產、一輩子的心血，在短短幾個小時內全毀。但最讓人難以接受的是，縣長徐榛蔚直到現在，從來沒有對這24個家庭，也沒有對所有受災鄉親做出任何正式、公開的道歉。

「沒有一句承擔責任的說明，沒有一句安撫人心的誠意」，張峻指出，災難發生後最需要的是穩定與力量，但縣府連最基本的態度都沒有，「這樣的做法，沒有人能接受。」

快新聞／總預算未列光復洪災！張峻轟花縣府連正式道歉都沒有：要災民如何接受

張峻直批縣府「沒有一句承擔責任的說明，沒有一句安撫人心的誠意」，連最基本的態度都沒有。（圖／翻攝自張峻臉書）

張峻直言，更讓人遺憾的是，縣政府送到議會的115年總預算裡，沒有災後重建經費，也沒有把各鄉鎮市公所的統籌分配稅款增加額編進去。「這意味著房子修不起來、農地恢復不了、商家站不起來，重建根本無法啟動，受災鄉親只能停在災難發生的那一天。」更讓人失望的是，縣政府不面對問題、不趕快重編預算，卻不停發新聞稿、丟聲量、營造氛圍，好像只要媒體寫一寫，重建就會自己發生。甚至動員部分議員在外面攻擊議會、攻擊關心災民的人，只為了幫縣府掩飾「沒有編預算」這件最根本、最關鍵的問題。

「但現實很清楚：預算不編列，災民就沒有辦法重建。」張峻提到，在上次程序會已明確要求縣府重新檢討，把重建經費、各鄉鎮市公所的統籌分配稅款增加額全部編列完整，盡快送進議會審議，「這不是要求，而是災民最基本的生存需要。」光復被洪水擊倒一次，不該再被行政怠惰擊倒第二次。政府該承擔的責任要扛，態度也要拿出來，包括一個正式的道歉，也包括完整、明確、可執行的重建預算。

張峻強調，他要再次呼籲縣府，請不要再用新聞稿代替行動、不要再用攻擊代替面對，「立刻完成預算修正，啟動真正的重建，讓受災家庭看到希望，看到未來。」他表示，災民不能再等，光復需要的是行動、是負責、是道歉，而不是空話。

