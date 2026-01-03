總預算未審不只衝擊國艦國造 海委會：削弱防衛及查緝任務

〔記者陳政宇／台北報導〕115年度中央政府總預算案持續卡關。海洋委員會指出，若預算無法如期到位，將有逾5.1億元經費受阻，除不利海洋產業發展與海洋資源永續，更嚴重影響國安、社會治安等查緝任務，以及國艦國造政策的落實。

立法院財政委員會將於5日邀請相關部會，針對總預算案遲未審查的影響進行專題報告。海委會書面報告說明，若115年度預算未完成審查而無法或推遲執行，受影響經費合計達5億1386萬餘元，除不利海洋業務推展，對國家安全及地方建設亦有深遠影響。

在國家安全部分，海委會表示，海巡署肩負守護國家海域安全重任，倘預算延遲或無法順利到位，將造成野柳雷達支援設施運作中斷、無法確保彭佳嶼之後勤補給與通行安全、削弱非法活動與國安目標的偵蒐能力，嚴重影響海域監偵、島上防衛及查緝能力。

海巡基層單位的長期駐防韌性與數位轉型進度亦將受影響，難以維持海巡人員執勤效能，並增加後續整合落差成本，致處理突發事件上處於劣勢，降低跨單位協作與決策之即時性及準確度，不利海巡落實守護國安、治安、平安的核心任務。

地方建設部分，海委會指出，我國涉海事務龐雜，海洋工作非直接涉及民生需求的亮點業務，多數地方政府未設置海洋專責單位，本會及所屬係海洋專責機關，囿於預算及人力資源，須持續投入預算資源做政策導引，與地方政府協力擴大海洋治理量能，相關預算延遲或無法順利到位，將嚴重影響地方政府推動海洋事務及海洋建設意願，不利海洋產業發展與海洋資源永續。

另據海委會提供的新興資本支出影響情形表，5G獨立模組M化偵查系統建置計畫編列1947萬餘元，規劃改善老舊M化偵查系統，將現有3、4G升級為全5G功能，倘預算無法如期執行，將無法有效針對查緝目標的5G訊號手機執行定位，嚴重影響國安、社會治安等查緝任務遂行。

此外，海委會編列1969萬餘元補助國家海洋科技營運中心設置，該中心原定於今年8月成立，倘預算無法如期到位，前置作業均無法辦理，將延宕核心設備籌建等推動期程，影響國艦國造政策的落實。

