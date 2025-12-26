總預算未審完掀憲政論戰 國民黨批賴清德「資格論」失當

照片來源：總統府網站

中央政府總預算審查時程，近期成為朝野攻防焦點。綠營呼籲立法院年底前完成總預算審查，但外界質疑，憲法無明文規定12月31日前須完成。總統賴清德昨（25）日出席桃機第三航廈北廊廳啟用典禮，針對總預算卡關批評，以政治理由擋總預算者，還有什麼資格談憲政？國民黨今（26）日回嗆，總統不溝通協調，只想要國會聽話。

賴清德致詞時表示，立法院沒有辦法如期審查中央政府總預算的話，不要跟人家談什麼憲政；人民需要的預算都可以用政治理由來阻擋，還有什麼資格談憲政？

國民黨今天臉書貼文表示，「賴清德原形畢露，怒嗆民意沒資格監督？」賴以總預算卡關為由，怒嗆立法院「有什麼資格談憲政」，但事實是，立法院早已三讀通過軍人加薪、提升警消退休金修法，賴政府違法不編預算，才導致如今僵局。

「賴清德一句『有什麼資格』，踐踏民有、民治、民享的開國精神，更令全民驚覺，原來我們的民權，還要看總統覺得有沒有資格？」國民黨指出，國會是代表民意的殿堂，政府應依法執行國會三讀通過的法案，尤其提升軍警消待遇，是落實照顧國家英雄，賴政府寧願把錢給馬桶商買軍火，卻不照顧軍人，談何提升國防、抵抗侵略？民進黨的低級政治操作，欺騙不了國人。

國民黨進一步表示，審查預算、監督行政是立法院的天職，在野黨要求軍人加薪、武器達標，哪點不是為了保衛國家？身為總統的賴清德，不善盡溝通協調的責任，只想要國會乖乖聽話，甚至情勒全民、高喊「在野獨裁」，根本是只想掌權、不想負責的政治渣男。

國民黨批評，賴清德動用大法官封殺立法權，如今又喊出「資格論」，恐怕就是坐實賴清德口中的「不是表決多數就是贏」，只有贊成賴清德、支持民進黨的聲音才算數。國民黨強調，民權不是賴清德的施捨，不須賴清德同意才有資格，監督的聲音更不是雜質，而是代表民意制衡的力量。

