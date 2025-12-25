總預算未審議增變數！工程會明年3月試辦花東土木工程學分班

行政院政務委員兼工程會主任委員陳金德。 圖：工程會提供

[Newtalk新聞] 為協助逐步改善花東地區土木工程人力不足的問題，行政院公共工程委員會與國立大學合作辦理土木工程推廣教育，將於明（115）年3月啟動試辦花東地區的土木工程學分班，預估可輔導有志投入土木工程公職的潛在人員約180人次，強化專業知能及從業職能，提升花東地區公共工程的執行品質與效率。但行政院政務委員兼工程會主任委員陳金德受訪時坦言，這是一項新興計畫，恐因明年度總預算尚未審議通過而受阻。

工程會規劃明年3月及7月分兩階段補助國立大學在花東地區開設土木工程學分班，課程包括國考相關專業科目，而且結訓後也可以獲得採購法專業證照，輔導潛在人員強化專業知能及從業職能。

陳金德說，花東地區受交通與地理因素影響，長期面臨人才招募與留任不易的困境，因此，指示試辦「花東地區土木工程學分班補助計畫」，培養潛在人員的專業能力。同時，花東地區沒有大專院校設立土木工程學系，也影響當地人才養成，從教育端著手培育更多人才是改善土木工程人才荒的其中一環解方，已請教育部研估在花東地區增設土木工程科系的可行性。

試辦學分班部分，目前預計在花蓮車站附近透過租賃處所與國立大學共辦，由國立大學土木系教授親自授課，且選在花蓮車站讓宜蘭、花蓮、台東等欲進修人員都能方便抵達，已做好相關評估。

工程會補充說明，該計畫已於今年11月公開徵求國立學校申請補助，明年1月召開審查會議確定合作對象後，於115年預算通過後，預計將自明年3月及7月分兩階段招生及開班，也歡迎有志從事土木工程公職的潛在人員及現職人員踴躍參訓。

但陳金德也坦言，試辦學分班計畫還有工程會欲進行的強化資安韌性都屬於新興計畫，恐因明年度中央政府總預算案尚未審議通過而受阻，希望立法院能儘速審議，襄助政府培育花東土木人才之路以及強化資安。

