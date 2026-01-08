【總預算未審議】國防752億受影響 攸關戰力建構

（軍聞社記者李恬恬8日電）

行政院8日召開院會後記者會，就「115年度中央政府總預算案未能依限完成審議之影響」進行說明，影響總預算計2992億元，包含國防部主管預算752億元，行政院院長卓榮泰呼籲立法院儘速審議，讓攸關國家長遠發展與人民福祉政策得以如期施行。

主計總處表示，依《預算法》第54條及其補充規定，在總預算未完成法定程序前，「法定義務支出」可依法動支，「經常性經費」與「延續性計畫」，僅能在前一年度實際執行數範圍內支用，至於「新興資本支出」、「新增計畫」及「預備金」，則須待預算審議通過後才能動用。

此次國防部主管預算共752億元受影響，分別為「新興資本支出」27億元及「延續性計畫」中較114年超過的725億元。其中，新興資本支出部分，包含戰傷手術及急救醫療設備整備、多元運用行政用途無人機等相關計畫，將影響戰傷救護能量與任務支援整備；延續性計畫部分，主要涉及軍事投資與作業維持，對教育訓練、後備動員、後勤補給、裝備籌建及訓練設施整建等項目執行造成限制，影響部隊聯合作戰效能、戰演訓任務遂行與整體戰力整備。

國防部副部長徐斯儉於記者會中說明，排除法定義務支出核實支應外，國防部將有21%的預算無法按原訂期程執行，進而影響裝備籌獲與修護、彈藥補充及部隊教育訓練等作業。

徐副部長指出，相關影響主要分為四個層面。在「嚇阻戰力」方面，遠程精準火力打擊系統、魚叉飛彈海岸防衛系統及幻象2000等7型機零附件等案項，將影響建構進程；「不對稱戰力」部分，將影響標槍與刺針飛彈籌補，以及戰術數據鏈路暨聯戰指管系統等項目推進；於「保護戰鬥人員」層面，戰鬥個裝、F-16型機後續訓練及14天擴編動員等作業，將影響人員訓練完整性與作戰持續力；至於「照顧官兵」方面，包含調高生育補助至每胎10萬元、調增基層部隊定額業務費及營舍修繕等措施，後續推動亦將受到影響。

徐副部長強調，面對中共持續的灰色地帶襲擾及日益擴大的軍事威懾，國防部各項預算編列，攸關國軍戰力建構與官兵安全防護，亦是維繫國家安全的重要基礎。徐副部長呼籲立法院支持國防建設，儘速完成預算審議，使攸關戰力提升與官兵福祉之政策得以如期推動，共同強化國防實力，守護國家安全。