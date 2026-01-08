總預算未審議2992億元不得動支！藍營縣市也被波及、卓榮泰點名六縣市「恐將舉債」

今年度總預算至今未付委，行政院長卓榮泰今（8）日率領一票部會首長親自召開記者會，說明總預算未完成審議影響、不得動支總額高達2992億元。卓榮泰更說，不只中央施政受衝擊、地方財政也有嚴重波及，中央編列321億元確保相關縣市統籌分配稅款、補助款不能少於去年，之後恐有六縣市發生問題、要舉債。

卓榮泰致詞時表示，今年度第一場行政院會剛剛開完，原來他想排定的第一個報告，是新年度、新政策、新計劃全面執行的報告，但很無奈的，第一場報告卻是115年度總預算未能依限完成審議的影響，這對於所有首長來說，都是相當大的不公平、打擊，對國人來講更是無法形容的損失，對國家來講、更是在往前進步的推力上，受到很大的阻礙。

卓榮泰再說，總預算是實現福國利民政策所需的國家財政資源，行政院依照「預算法」規定，去年八月就將總預算函送立院審議，「至今超過四個月還沒有交付到委員會，這是我國憲政史上第一次！」

卓榮泰指出，115年度總預算未審議通過，有許多不得動支的金額，總額高達2992億元，包含新興計畫1017億元不得辦理，還有經常性經費、延續性計畫、第一、第二預備金1900多億元。

卓榮泰直言，立院至今不審查、不只中央施政受到衝擊，地方財政也受到嚴重波及，有637億元補助地方的建設難以執行；另外，由於去年三月公布的「財劃法」對地方財政分配不均，中央政府特地在今年度編列321億元確保相關縣市統籌分配稅款、補助款不能少於去年，但現在總預算未審查通過，有六縣市財務調度恐怕發生問題，「恐將要舉債」包含屏東縣、台南市、嘉義縣、連江縣、彰化縣、澎湖縣。

該場記者會包含行政院長卓榮泰院長、副院長鄭麗君、秘書長張惇涵、國發會主委葉俊顯、外交部長林佳龍、教育部長鄭英耀、經濟部長龔明鑫、交通部長陳世凱、勞動部長洪申翰、運動部長李洋、海洋委員會主委管碧玲、行政院主計總處主計長陳淑姿、國防部副部長徐斯儉、農業部次長杜文珍、衛生福利部次長呂建德出席。

