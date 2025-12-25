總預算未審 什麼都別談！政院：早在2017年就已成立「少子女化辦公室」

行政院發言人李慧芝。（資料照片） 圖：謝莉慧/攝

[Newtalk新聞] 有關民眾黨立法委員黃國昌所稱「少子女化辦公室」，行政院發言人李慧芝今（25）日指出，事實上，衛福部早在2017年就於部內成立任務編組性質的「少子女化對策辦公室」，跨司署共同研議相關政策，隔（2018）年，中央政府進一步拉高層級，在行政院的主導下，提出少子女化對策計畫，跨部會合作、推動各項生育支持政策，該計畫至2025年止，針對家庭不同階段不同需求，積極辦理各項教保服務、友善職場、育兒家庭支持及相關配套措施。但立法院至今遲遲未審「明年度中央政府總預算」，未來無論是擴大或新增的補助項目，都會面臨經費問題，影響廣大生育家庭權益甚鉅。

李慧芝表示，目前行政院已核定於2026年推出新一期「少子女化對策計畫2.0」，進一步對焦生育家庭各類需求與問題，降低國人生育成本，營造友善生育環境，另外，因國家發展需要、回應社會期待，衛福部也將於2026年正成立兒童專責單位「兒少及家庭支持署」，以期能夠制定、落實更完善的兒少及家庭政策。

此外，少子女化對策計畫2.0預計推出「好孕3方案」，包括：「擴大生育補助」、「試管嬰兒補助方案3.0」及「醫療性生育保存補助試辦」，然而，「明年度中央政府總預算」立法院至今遲遲未審，無論是擴大或新增的補助項目，都會面臨經費問題，影響廣大生育家庭權益甚鉅。

