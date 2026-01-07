總預算未審！北北基桃要談TPASS補助 王義川嗆：不要「臭彈」啦

立委王義川（中）、台北市議員顏若芳（左二）、新北市議員張維倩（右二）、桃園市議員李宗豪（右一）、基隆市議員曾怡芳（左一） 圖：高逸帆／攝

[Newtalk新聞] 今年度中央政府總預算尚未付委審查，TPASS 通勤月票等多項補助面臨「斷炊」風險。北北基桃 1/12 日將開會討論後續如何維持補助，台北市長蔣萬安說，請行政院跟立法院好好溝通；新北市長侯友宜則說，絕不會讓民眾的搭乘權利受損。

對此，民進黨立委王義川今（7）日痛批，不要「臭彈（台語：胡扯）」啦，四個縣市政府能撐多久？政府補助台鐵、客運公司等，這筆錢絕對不是危言聳聽。

民進黨今上午召開「TPASS no PASS！藍白擋總預算為難通勤族」記者會，包括立委王義川、民進黨台北市議會黨團幹事長顏若芳、新北市議會黨團前總召張維倩、桃園市議會黨團總召李宗豪、基隆市議會黨團總召曾怡芳與會。

王義川指出，近日國軍 F-16 飛行員執行任務引發關注，呼籲國人為飛行員及所有第一線單位加油。他強調，國防、交通與公共服務皆依賴預算正常運作，立法院長期卡關不僅影響民生，也對第一線人員造成壓力，藍白立委應以國家與人民為念，儘速讓總預算進入審查。

王義川進一步表示，TPASS 政策由中央補貼票價差額，減輕通勤族負擔，但因總預算遲未審查，補助無法撥付，目前僅靠運輸業者先行墊付支撐，已承受財務壓力，若持續卡關，最終受害的仍是廣大通勤乘客。

顏若芳指出，TPASS 第二階段屬新興計畫，必須仰賴總預算通過才能執行，通勤族權益掌握在立院多數藍白手中。她批評，蔣萬安未積極要求所屬立委履行審查責任，無助於解決 TPASS 斷炊危機，呼籲藍白立委回到立院審預算，TPASS 能不能 PASS，就看藍白審不審預算。

張維倩表示，新北市通勤人口最多，TPASS 若停擺，將增加家庭交通支出，對一般家庭是沉重負擔。她點名，國民黨立委廖先翔、洪孟楷皆為交通委員會成員，卻未積極為通勤族發聲，並質疑侯友宜未正面回應預算卡關造成的影響。

李宗豪指出，桃園與雙北高度連動，TPASS 是通勤族生活必需品，每月節省的交通費對小家庭意義重大。他呼籲，桃園六位立委停止政治杯葛，儘速回到立法院審查預算，並要求桃園市長張善政積極與立委溝通，讓預算早日過關。

曾怡芳表示，基隆通勤族高度仰賴台鐵與客運，TPASS 若中斷，首當其衝的就是學生與上班族。她質疑，立委林沛祥選前承諾改善通勤問題，如今卻未見實際行動，反而與同黨立委卡關總預算，呼籲其正視通勤族需求，要求藍白立委儘速完成審查。

媒體詢問，如何看國民黨稱執政黨危言聳聽跟恐慌行銷？王義川回應，基隆用 TPASS 的民眾，政府一個人約補助 1,200 元，而當這筆補助款沒有了，誰要付給客運公司？他說，基隆、桃園市政府都沒有錢，只有雙北有錢，這筆錢絕對不是危言聳聽。

王義川指出，國民黨立委繼續講危言聳聽，到最後有客運業者退出 TPASS，堅持用原來的價錢收費，那國民黨立委要負責。他反問，四個縣市政府能撐多久？大家手上也沒有很多錢，不要「臭彈（台語：胡扯）」啦，公司都要治理，別用什麼危言聳聽這種邏輯就想要蓋過去。

