總預算未審 國防部：影響裝備籌獲及油料彈藥補充 影響嚇阻戰力

國防部向立法院提出的書面報告指出，總預算案若未能在立法院本會期通過，國防部將有21%的預算無法按原訂期程執行，難以在今年度內完成裝備籌獲、修護以及油料彈藥補充足額，嚴重影響嚇阻戰力。

（圖取自x.com/BoeingDefense）

國防部表示，在中共威脅不斷提高的情況下，國軍需快速籌建嚇阻戰力，遏制灰色地帶襲擾，若未獲足額預算，受影響為遠程精準火力打擊系統、魚叉飛彈海岸防衛系統、F-16型機作戰支援莢艙暨武器彈藥籌購案、幻象2000等7型機零附件戰備存量需求等200億元。 至於不對稱戰力受影響，國防部指出，若未獲足額預算，受影響的包括標槍飛彈籌補、刺針飛彈籌補及戰術數據鏈路暨聯戰指管系統等415億元。

北京擴張軍事力量，共軍在年前無預警展開「正義使命-2025」圍台軍演， 對台威脅加強力度。在敵情嚴峻之際，今年度中央政府總預算案尚未進入立法院審議階段，根據國防部報告顯示，總預算案若未能在立法院本會期通過，將有21%的預算無法按原訂期程執行。



國防部表示，共軍將具備武力犯台能力，「時間」是防衛作戰最昂貴且不可逆的資源，每一天的預算延宕，都在消耗寶貴的準備時間，若能盡速審查預算，確保資源穩定挹注，才能展現捍衛民主的決心，並在動盪的印太局勢站穩腳跟。



立法院財政委員會下周一（5日）將邀請行政院主計總處主計長陳淑姿、財政部長莊翠雲及相關部會就「115年度中央政府總預算案至今尚未審查，對國家安全及地方建設的影響」進行專題報告，並備質詢；國防部已將書面報告送交立委國會辦公室。



對於受影響預算及計畫，國防部表示，今年度國防部歲出預算編列新台幣5614億元，較114年度增加875億元，總預算案若未於立法院本會期通過，受影響預算780億元，如排除人員維持法律義務支出核實支應外，將有21%的預算無法按原訂期程執行，難以在今年度內完成裝備籌獲、修護以及油料彈藥足額補充等。



對於影響保護戰鬥人員的層面，國防部提到，為確保國軍在高強度衝突環境中，提高人員作戰持續力，維持武器裝備運作，透過提升部隊訓練、個人防護裝備、醫療救護設備及後勤支援補給等，以鞏固部隊戰力，若未獲足額預算，受影響的包括戰鬥個裝、F-16型機後續訓練、5.56公厘步槍鋼心彈、推動14天擴編動員及軍事教育訓練等88億元。



至於照顧官兵層面受影響，國防部說明，除了籌獲先進武器裝備，同時積極完善官兵權益及優化服役環境，以凝聚團結向心，若未獲足額預算，受影響的有調增各級部隊基本維持定額業務費（營級月增1萬1700元、連級月增1萬500元）、調高生育補助至每胎10萬元及生活營舍修繕等43億元。



國防部指出，國軍異於一般公務機關，任何新啟動的武器研發、新購置的武器系統以及新擘建的軍事設施，均歸屬新增計畫，未完成法定程序無法執行，當敵情威脅不斷提升，就必須運用新增計畫引進新科技，並增加部隊訓練、油料與維保等作業維持費需求，以強化建軍備戰能力，嚇阻敵人進犯意圖。



國防部表示，受限於預算法規限制，只能沿用上年度的框架，影響裝備維保量能，削弱指管系統韌性，且無法對最新的敵情威脅與作戰環境做出因應，盼立法院儘速審查預算，讓國防施政能在預算挹注下加速推動，齊心提升戰力守護國家安全。