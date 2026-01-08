總預算未審「國防預算受影響752億元最多」！卓榮泰盼立院審議嘆：天氣這麼冷、要給國軍弟兄更多溫暖

今年度總預算至今未付委，不得動支金額高達2992億元。行政院長卓榮泰今（8）日親自召開記者會表示，國防預算影響最多、高達752億元，特別最近發生戰鬥機墜海事件，「預算不能及時展開、影響之大難以形容！」他感嘆表示，天氣這麼冷，請立院趕快審議預算，給國人寒冬中一絲絲溫暖「能多幫一人我們都願意」。

卓榮泰致詞時表示，今年度第一場行政院會剛剛開完，原來他想排定的第一個報告，是新年度、新政策、新計劃全面執行的報告，但很無奈的，第一場報告卻是115年度總預算未能依限完成審議的影響，這對於所有首長來說，都是相當大的不公平、打擊，對國人來講更是無法形容的損失，對國家來講、更是在往前進步的推力上，受到很大的阻礙。

卓榮泰再說，總預算是實現福國利民政策所需的國家財政資源，行政院依照「預算法」規定，去年八月就將總預算函送立院審議，「至今超過四個月還沒有交付到委員會，這是我國憲政史上第一次！」

卓榮泰強調，最近關懷的是國防安全，國防預算受影響最多、多達752億元、包含國防部彙整的嚇阻戰力、不對稱戰力、照顧官兵、保護戰鬥人員都受到影響，特別最近發生了戰鬥機墜海事件，今年總預算中戰鬥個裝和F-16後續訓練，「預算不能及時展開、影響之大難以形容！」

卓榮泰再說，另外還有外交部預算、交通部TPASS預算受影響，103萬人通勤權益受損，而「河川及排水整體改善計畫」、AI新十大建設、健康台灣、生育給付、校舍整建、桃園台南鐵路地下化、國旅補助加碼，這些和民生息息相關的。

卓榮泰說：「為了維護國家和人民整體利益，院會中我請列席直轄市首長、代表能夠協助，跟他們各自選區立委溝通、拜託、懇求，儘速完成總預算審議。」

卓榮泰再說，今年冬天雖然來得比較晚，但這幾天都感受到冷氣團的威力，「天氣這麼冷、我們真的必須給國人更多溫暖」，無論是長者、新生兒、弱勢家庭、青年朋友、婦女同胞、甚至是國家運動員、每一位國軍弟兄姊妹們，只要給政府多一點時間、多一份資源，「就算多幫助一個人我們都願意」。

「我還是要請立院盡快審議總預算，給中華民國台灣的國家、國人寒冬中一絲絲溫暖」，卓榮泰希望立院能理性審議總預算，為國家台灣投資未來、把握現在，才能守護國安壯大台灣。

（圖片來源：放言記者拍攝、行政院）

